La construcción tendría que invertir en innovación más de 1.900 millones hasta 2030 para cubrir la falta de viviendas

I Congreso de Innovación en Construcción, Edificación, Infraestructuras y Concesiones (IC2). - LARA REVILLA/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)

El sector de la construcción tendría que invertir en innovación 485 millones de euros más al año, lo que supondría un desembolso total de 1.942 millones de euros en el período 2026-2030, para equipararse a la media empresarial española y hacer frente tanto a la falta de viviendas como al deterioro de las infraestructuras.

Es la principal conclusión del informe 'I+D en construcción: brecha inversora en España', que ha sido presentado este martes en la inauguración del I Congreso de Innovación en Construcción, Edificación, Infraestructuras y Concesiones (IC2), que reúne del 1 al 5 de junio a 500 expertos en el Palacio de La Magdalena de Santander para abordar los principales desafíos del sector.

Según señala el estudio, este déficit se concentra especialmente en la innovación en materiales, donde habría que invertir 170 millones de euros más al año para reducir la huella de carbono y poder construir de manera más sostenible y con menor impacto.

La segunda área más deficitaria en innovación sería la industrialización y digitalización de procesos, donde anualmente se tendrían que destinar 146 millones de euros extra.

A continuación aparecería otro "problema", como es el de encontrar mano de obra formada, retener talento y cubrir las vacantes, para lo que habría que invertir otros 121 millones anuales.

Además, el informe detecta la necesidad de destinar 49 millones anuales a innovación en certificaciones y ensayos.

Finalmente, apunta que la brecha en la inversión en innovación del sector es el resultado de la pérdida progresiva de capacidad de destinar recursos por el contexto "extraordinariamente complejo" de los últimos años: crisis inflacionista, pandemia, puestos vacantes, escasez de materiales, fiscalidad, medidas para reducir el impacto medioambiental o regulación.

En este sentido, el 90% de las constructoras españolas advierte de que su viabilidad puede verse "comprometida" por las consecuencias de la guerra en Oriente si no se adoptan medidas para paliar el fuerte incremento de los precios de la energía, los carburantes y las materias primas.

"DÉFICIT" EN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y FERROCARRILES

Durante la presentación del informe, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, ha asegurado que "la escalada de los costes, la falta de un mecanismo para revisar los precios y el abuso de los medios propios por parte de la Administración podrían frenar el sector, comprometer los objetivos de vivienda e infraestructuras y restringir peligrosamente la capacidad de inversión en innovación de las empresas".

De esta forma, retos como el acceso a la vivienda o las necesidades de infraestructuras críticas ya no dependen solo del suelo o del crédito, sino de la capacidad de incorporar innovación tecnológica, industrialización y eficiencia energética a gran escala en la construcción, ha sentenciado.

En declaraciones a la prensa, ha subrayado que "hay poca oferta, tanto de suelo como de vivienda". "Si incrementásemos la oferta de suelo y si se construyese mucha más vivienda tendrían mucho mayor acceso los jóvenes a la vivienda, el precio se moderaría y desde luego solucionaríamos el principal problema que tienen los españoles en España", ha aseverado.

En cuanto a las infraestructuras, ha destacado la "preocupación" por el "déficit" actual en la conservación y el mantenimiento en carreteras, ferrocarriles e infraestructuras hídricas.

Finalmente, se ha referido a la "escasez" de mano de obra, que "está haciendo que cada vez sea más difícil cumplir con las ambiciosas políticas de vivienda que se están poniendo en marcha".

Por su parte, el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media, ha señalado la necesidad de construir "muchísima vivienda", algo que "no podemos hacerlo solos", por lo que ha apostado por la colaboración público-privada.

En este punto, ha puesto como ejemplo la colaboración público-privada de la carretera Requejada-Suances, que saldrá a concurso "en muy poco plazo". Una inversión de 200 millones de euros, ha indicado, que si lo tuviera que hacer el propio Gobierno, con sus propios medios tardaría "un montón de años en poderlo hacer".

El I Congreso de Innovación en Construcción, Edificación, Infraestructuras y Concesiones (IC2) es fruto de la colaboración entre la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC), que agrupa a más de 160 empresas; la Universidad de Cantabria (UC), a través de su Escuela de Ingenieros de Caminos; y la Red de Clústeres de la Construcción, que integra a más de mil empresas y organizaciones.

Se trata del primer congreso internacional celebrado en España en torno a la transformación tecnológica y digital de la construcción, en el que Chile es el país invitado.