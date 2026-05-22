A consulta pública previa la modificación del Mapa Sanitario para mejorar la asistencia en Piélagos y Bezana

Archivo - Centro de salud de Bezana - AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS - Archivo

SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud somete a consulta pública previa la modificación del decreto del Mapa Sanitario de Cantabra para modificar las zonas de salud de Bezana y la de Bajo Pas y, con ello, mejorar la asistencia sanitaria a los pacientes de éstas.

Según se explica en la resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria, en ambas zonas, sobre todo en Piélagos, se ha producido un "significativo" crecimiento demográfico, "especialmente en población joven y familias", así como "cambios territoriales y urbanísticos derivados de la expansión residencial en el eje costero y periurbano".

Además, se alude a las "limitaciones" de infraestructura en los centros de salud de Bezana y Renedo "que impiden absorber el crecimiento poblacional o ampliar servicios".

También existe una "modificación clara de los patrones de movilidad, con una accesibilidad diferenciada respecto a los centros de referencia actuales".

Todos estos factores han contribuido, según ha indicado la Consejería, a que los centros de Salud de Bezana y Renedo de Piélagos tengan una ratio de población asignada "muy superior" a la de otros centros de salud, lo que origina en ocasiones demoras en la atención sanitaria.

Es por ello por lo que, a juicio de la Consejería que dirige César Pascual (PP), es "fundamental" modificar el Mapa Sanitario de Cantabria para crear una nueva zona y poder dotarla con un nuevo centro de salud --el de Boo-- de modo que la población de Piélagos pueda repartirse entre éste y el actual de Renedo, disminuyendo la ratio de población en este último.

Se señala que esta disminución de la ratio de población también afectaría al centro de salud de Bezana ya que la población de Mortera y Liencres pasaría a ser atendida en el de Boo.

Según el planteamiento del Gobierno, la zona de salud de Bezana comprendería todo el municipio salvo las localidades de Liencres y Mortera y la de Bajo Pas se dividiría en dos zonas.

Una de ellas es la de Bajo Pas Norte, con el centro de salud de Boo de Piélagos que atendería a los pacientes de esa localidad así como lo de Mortera, Arce y Oruña.

La otra, Bajo Pas Sur, tendría el centro de salud de Renedo, y comprendería las localidades de Barcenilla, Bezanilla, Carandia, Parbayón, Quijano, Renedo, Vioño, Zurita y Puente Viesgo.

El plazo de consulta pública para recabar las opiniones de la ciudadanía y las organizaciones afectadas es de 10 días hábiles a contar desde siguiente de la fecha de la publicación de esta resolución en el BOC.