Controlado el incendio forestal de Valderredible

Archivo - Imagen de archivo de un incendio forestal en Valderredible - 112 - Archivo

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha dado por controlado el incendio forestal declarado en las inmediaciones de la localidad de Arantiones, en el municipio de Valderredible, y ha comunicado que las condiciones de viento son "bastante adecuadas" para favorecer la extinción.

Así lo ha afirmado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, quien también ha destacado que, a estas alturas del año, en la comarca de los Valles del Sur baja bastante la temperatura por la noche.

Serdio ha explicado que agentes del Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Rural investigan las causas de este fuego y que "todo parece indicar que fue debido a una negligencia".

Por otro lado, ha agradecido la colaboración de dos brigadas helitransportadas, con dos helicópteros procedentes de Palencia y Burgos, y una brigada terrestre de la Junta de Castilla y León, que han participado "de manera muy activa" en la extinción.

Desde este martes, han intervenido varias brigadas de bomberos forestales de la Consejería de Desarrollo Rural y el helicóptero Delta Romeo del Ejecutivo cántabro. Entre ellas, dos con base en la comarca forestal 6, junto a una autobomba, y una tercera de la comarca 7, con otra autobomba y un vehículo de pronto socorro.