Controlado el incendio en los pinares de Liencres

Bomberos forestales sofocan incendio en Los Pinares de Liencres - 112

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio registrado esta tarde en los pinares de Liencres, en Piélagos, ya está controlado, ha informado el 112 Cantabria, que recibió el aviso del fuego en el Centro de Atención a Emergencias del Gobierno regional pasadas las 14.30 horas.

Tras la llamada de alerta, movilizó al helicóptero del Ejecutivo, que ha realizado 22 descargas sobre las llamas con las que ha vertido 33.000 litros de agua.

También fueron movilizados efectivos de la Dirección General de Montes y Biodiversidad, departamento que envió un director de extinción y cuatro cuadrillas de bomberos forestales.

Cerca de las 18.00 horas dos cuadrillas de bomberos forestales continuaban refrescando la zona afectada por el incendio.