Convocada una consulta previa para la norma sobre el uso del fuego

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SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación somete a consulta pública previa desde el viernes, 16 de octubre, y durante diez días, la futura redacción de una orden para regular el uso del fuego en el medio rural y las actividades que pueden provocar incendios forestales en la comunidad autónoma.

La resolución sobre esta trámite ha sido publicada este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y, según se explica en la misma, la elaboración de esta norma "pretende adecuar las prohibiciones y limitaciones de diversas actividades que pueden dar lugar a riesgo de incendio forestal al diferente nivel de peligro meteorológico y a la realidad de la problemática sobre incendios forestales" en la comunidad autónoma.

Se tendrán en cuenta los análisis sobre la causalidad y las motivaciones de los incendios forestales en Cantabria, "que han de servir de fundamento técnico para el diseño e implementación de las políticas de prevención".

El Gobierno señala que la Ley de Montes, a partir de la modificación introducida por el Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales, mandata a la comunidad autónoma a a adoptar determinadas prohibiciones y limitaciones cuando de acuerdo con la información meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología sea predecible en un determinado ámbito territorial un riesgo de incendio de nivel muy alto o extremo.

La norma tiene por objeto la regulación tanto del uso del fuego en el medio rural como de las actividades que pueden provocar incendios forestales, aludiendo a la necesidad de actualizar y mejorar la normativa anterior sobre la materia, que data de 2007, conforme la experiencia adquirida. El Gobierno no considera viables alternativas no regulatorias.

CONSULTA PÚBLICA Y CÓMO PARTICIPAR

Con la consulta pública previa que se va a llevar a cabo se pretende recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la norma; la necesidad y oportunidad de su aprobación; los objetivos de la norma, y las soluciones alternativas.

Las opiniones y propuestas que se planteen deben realizarse por escrito y se dirigirán a la Dirección General de Montes y Biodiversidad, mediante el Registro de la Consejería (calle Albert Einstein, 2, PCTCAN, o en cualquier otro registro o lugar de los previstos en la Ley Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

También podrán presentarse a través del Portal de Transparencia de Cantabria ( http://participacion.cantabria.es/ ) en el que se publicará la presente Resolución, en el cuadro destinado al efecto y siguiendo las instrucciones contenidas en el mismo.