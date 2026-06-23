Convocada huelga en Teknia Santander el 29 y 30 de junio contra el ERE de 28 despidos

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SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Teknia Santander (tres delegados de UGT-FICA y dos de CCOO) ha convocado huelga general el 29 y el 30 de junio en contra del expediente de regulación de empleo (ERE) de 28 despidos planteado por la compañía, casi una tercera parte de una plantilla integrada por 90 trabajadores.

Según el órgano sindical, el paro se iniciaría a las 6.00 horas del 29 de junio con el turno de mañana (hasta las 14.00 horas) y concluiría a la misma hora del 1 de julio tras el relevo nocturno (de 22.00 a 6.00 horas) en la segunda jornada de huelga programada el 30 de junio, que coincide con el último día de negociación del ERE inicialmente programado.

El comité de empresa de Teknia Santander (antigua Mecanizados Bravo & Bippus) insiste en rechazar los despidos y las causas alegadas por la empresa, la absorción por parte de Teknia Ampuero, tras cinco reuniones de negociación del ERE, que proseguirá este miércoles 24 de junio y el viernes día 26 y concluirá el 30 de junio.

El comité se opone a las razones esgrimidas por la empresa "de despedir a trabajadores de su propia plantilla Teknia Santander por unas supuestas necesidades productivas que se desmienten por sí solas cuando en Teknia Ampuero se sigue recurriendo a la contratación temporal e incluso se han pedido voluntarios para realizar horas extraordinarias".

"Este lunes 22 de junio se ha llegado a solicitar la contratación temporal de ocho trabajadores para Teknia Ampuero e incluso la propia empresa de trabajo temporal se lo ha ofrecido a personal de mano de obra directa de Teknia Santander que podría verse afectada por los despidos del ERE", subrayan los representantes de la plantilla.

Los sindicatos de Teknia Santander reiteran que "los despidos no tienen justificación alguna por mucha documentación que presente la empresa, y más, cuando en Teknia Ampuero ya tienen 11 eventuales, piden ocho más e incluso plantean horas extraordinarias a su propia plantilla".