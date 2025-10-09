Convocadas las subvenciones para el mantenimiento y promoción de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria

SANTANDER 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural ha convocado las subvenciones para 2025 con el objetivo de fomentar el mantenimiento y la promoción de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, así como el desarrollo socioeconómico y la mejora de la calidad de vida de las personas residentes en dichos espacios.

La cuantía total asciende a 450.365 euros, cofinanciados en un 43% por los fondos FEADER, un 20% por la Administración General del Estado y un 37% por la Comunidad Autónoma y podrán optar a ellas tanto entidades locales como personas físicas o jurídicas, asociaciones, agrupaciones público-privadas y organizaciones sin ánimo de lucro, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Subvenciones de Cantabria.

La cuantía máxima de la subvención por beneficiario será de 30.000 euros para entidades locales, y de 5.000 euros para personas físicas o jurídicas.

Específicamente, deberán ser entidades que cuenten con terrenos en un Espacio Natural Protegido de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria o en su Área de Influencia Socioeconómica, o que desarrollen su actividad en estos mismos territorios.

La convocatoria tiene como fin apoyar proyectos destinados a la conservación y promoción de los Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, con la excepción del Parque Nacional de los Picos de Europa.

Las actuaciones subvencionadas contribuirán al mantenimiento de estos espacios, fomentando su conocimiento, promoviendo su desarrollo socioeconómico y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de Cantabria, es decir, hasta el 10 de noviembre de 2025.

Las solicitudes deberán ser presentadas a través del Registro Electrónico General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o en cualquier otro registro habilitado para ello.

Esta convocatoria se rige por la Orden DES/04/2025, de 11 de febrero, que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, y que fue publicada en el Boletín Oficial de Cantabria el 18 de febrero de 2025.