Convocado un minuto de silencio antes del Racing-Córdoba por los fallecidos de El Bocal

Imagen publicada por el Racing de Santander como señal de duelo por la tragedia de El Bocal

SANTANDER 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander guardará un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en El Bocal antes del encuentro que le enfrentará al Córdoba este domingo, 8 de marzo, a partir de las 18.30 horas, en los Campos de Sport del Sardinero.

Así lo ha anunciado el club verdiblanco en una publicación en redes sociales, en la que expresa su "consternación" por la "terrible tragedia" ocurrida el martes por la tarde en la playa de El Bocal, donde cinco personas fallecieron y una continúa desaparecida tras caer al mar al romperse la pasarela por la que caminaban.

El Racing ha trasladado su pésame, apoyo y cariño a las familias y amigos de todas las víctimas.

Los hechos se produjeron sobre las 16.45 horas del martes, cuando se recibió el aviso de que un grupo de siete personas -seis estudiantes del CIFP La Granja de Heras y un monitor- hacían una ruta por la senda costera de Santander cuando la pasarela, que une dos acantilados, se rompió y cayeron a una zona de rocas y al mar.

Una de las personas accidentadas fue trasladada con vida pero falleció en el Hospital Valdecilla, donde otra -la única superviviente- fue evacuada tras ser atendida con hipotermia. Además, se recuperaron cinco cuerpos más y hay una persona que continúa desaparecida, cuya búsqueda se ha retomado este miércoles pasadas las 8.00 horas.