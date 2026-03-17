Corbán forma a seis seminaristas de las diócesis de Santander y Oviedo

Corbán forma a seis jóvenes seminaristas de las diócesis de Santander y Oviedo - DIÓCESIS DE SANTANDER

SANTANDER 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seminario de Corbán están formando a seis seminaristas, dos de la Diócesis de Santander y cuatro de la de Oviedo, en el marco de un convenio firmado entre ambas instituciones el pasado mes de septiembre.

En concreto, dos de ellos -Juanjo Conde y José Luis García- se encuentran en la etapa pastoral y los otros cuatro están en la etapa propedéutica: José Luis Sanabria, Samuel Clavijo, Xandro Montes y Ricardo Romero.

Como parte de este proceso formativo, el edificio de la capital cántabra alberga la etapa conocida como propedéutica, durante la cual se asientan las bases espirituales y académicas para el camino sacerdotal, mientras que el Seminario Metropolitano de Oviedo acogerá a los seminaristas de las etapas discipular y configurativa.

Con motivo del Día del Seminario, que se celebrará este domingo, 22 de marzo, bajo el lema 'Deja tus redes y sígueme', el seminario ha organizado este martes un desayuno informativo con el objetivo de dar a conocer la experiencia personal de los seminaristas durante su paso por Corbán.

Además, han mostrado estancias donde desarrolla su día a día, como las aulas donde estudian, el comedor, la cocina, la capilla, la biblioteca o sus habitaciones, ha informado la Diócesis santanderina.

Durante el desayuno, el rector del Seminario de Corbán, Alejandro Castillo, ha señalado que "la vocación es un encuentro de dos libertades: la de Dios que te busca y la tuya, que le buscas a Él".

Por otra parte, los seminaristas se acercarán este domingo a diferentes parroquias de la Diócesis para ofrecer su testimonio.