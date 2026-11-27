Sobre de voto al Congreso y Senasdo. - EUROPA PRESS

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha admitido un total de 1.012.033 votos por correo de ciudadanos para las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, 12.890 de ellos en Cantabria, según los datos aportados este viernes por la empresa.

Los votos emitidos en España representan el 92,03% de las solicitudes admitidas, "una ratio de conversión similar a la registrada en anteriores procesos electorales", según Correos.

El número de votos admitidos supone un 8,86% más que el registrado en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 (929.674), "la referencia comparable más próxima por haber tenido lugar en el mismo periodo del año", según ha precisado la empresa.

Frente a las elecciones del 23 de julio de 2023, marcadas por su "excepcional celebración" en pleno verano y por un "volumen extraordinario" de voto por correo, los votos emitidos han descendido un 59,05% (2.471.932), ha detallado Correos.