Mesa de debate en el XI Foro de Absentismo Laboral - CEOE-CEPYME CANTABRIA

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El absentismo laboral por incapacidad temporal (IT) supondrá un coste directo e indirecto para las empresas cántabras de 785,7 millones de euros al cierre de 2026, lo que representa un incremento del 4,28 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Si se suman las prestaciones abonadas por las mutuas, 170,8 millones de euros, el impacto económico total ascenderá a 956,5 millones, el equivalente al 5,37% del Producto Interior Bruto (PIB) de Cantabria, frente al 5,25% registrado en 2025.

Así se desprende del informe Absentismo Laboral por IT en Cantabria presentado este martes por Mutua Montañesa, con datos actualizados desde enero hasta octubre de este año, en la XI Edición del Foro de Absentismo Laboral, en colaboración con CEOE-Cepyme.

Este estudio confirma que el absentismo continúa creciendo en la región "muy por encima" del ritmo de creación de empleo, mientras que la afiliación media avanza un 1,73% (hasta los 239.916 afiliados, casi la mitad que el 3,05% nacional), las jornadas perdidas aumentan un 5,04%.

En total, Cantabria cerrará este año con 4.389.673 jornadas laborales perdidas. Esta cifra equivale a que 12.027 trabajadores faltan cada día a su puesto de trabajo (el 5% de toda la población afiliada y 577 personas más al día que en 2025) y a una media de 18,3 jornadas perdidas por trabajador al año frente a las 17,72 del pasado ejercicio.

Del volumen total de jornadas perdidas, el 88% corresponde a contingencia común, enfermedad o accidente no laboral, con 3.864.079 días (+5,38%), frente a las 525.594 jornadas derivadas de accidentes de trabajo (+2,58%).

De este modo, por cada día de baja por accidente laboral se pierden en la comunidad 7,35 días por enfermedad común. Los procesos de más de 90 días suman el 61% de las jornadas.

Sin embargo, el informe refleja que Cantabria inicia un número de bajas por contingencia común inferior a la media española (30,64 procesos por cada 1.000 protegidos frente a los 32,16 de España) y logra reducir su incidencia interanual en un 11,12%.

Aunque esta mejora en el arranque de procesos choca con el alargamiento de los mismos, que sitúa a la región como la cuarta comunidad autónoma con mayor carga de IT de España (1,91 días de baja por protegido y mes, un 25% por encima de la media nacional).

Asimismo, el informe advierte de un repunte en la siniestralidad laboral que rompe la mejora lograda en 2025.

Entre enero y septiembre de este año se registraron 4.842 accidentes en jornada con baja, un aumento del 7,4%, frente al 2,8% nacional, y 13 accidentes mortales, lo que sitúa a Cantabria con el índice de mortalidad laboral más alto de España (2,6 veces la media).

CRONIFICACIÓN

El diagnóstico del Observatorio evidencia que el exceso de absentismo en Cantabria no responde a que los trabajadores enfermen más, sino a que tardan mucho más en recuperarse.

Mientras que la incidencia general está alineada con la media estatal (-1%), la duración media de los procesos alcanza los 56,3 días frente a los 44,7 días del conjunto de España (+26%).

Según los cálculos de Mutua Montañesa, esta diferencia genera un exceso de 1,11 millones de días de baja al año. Si Cantabria igualara la duración media nacional, bajaría del 4º al 14º puesto en carga de IT.

El estudio vincula este fenómeno de cronificación con el contexto asistencial, ya que, aunque Cantabria destaca como la segunda comunidad con menor espera para primera consulta especializada (42,7 días frente a 60,7 de media), lidera la lista de espera quirúrgica en España (24,9 pacientes por cada 1.000 habitantes y 137 días de demora media, tras sufrir el mayor deterioro nacional desde 2019).

En cuanto a las causas médicas de las ausencias, los datos acumulados entre enero y octubre de 2026 reflejan un repunte en las patologías de mayor impacto laboral.

En concreto, ganan peso específico en el total de jornadas perdidas las lesiones, que aumentan 2,1 puntos porcentuales respecto a 2025, las patologías musculoesqueléticas, con un aumento del 1,3 puntos porcentuales, y los trastornos psicosociales, con 0,5 puntos más.

El director gerente de Mutua, Alberto Martínez Lebeña, ha señalado que el objetivo del encuentro ha sido ofrecer "una visión objetiva y lo más completa posible" del absentismo, incorporando distintos puntos de vista y analizando las causas que explican los datos de incapacidad temporal en Cantabria. En este sentido, ha destacado la importancia de contar también con la perspectiva de los sindicatos y las organizaciones sociales.

MESA DE DEBATE

Tras la presentación de los datos, la jornada ha contado con un espacio de debate y análisis sobre la evolución y gestión del absentismo en la región, en el que han participado la secretaria general de CCOO Cantabria, Rosa Mantecón; el secretario general de UGT, Mariano Carmona, y el presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde, bajo la moderación de Martínez Lebeña.

Conde ha señalado que la sostenibilidad del sistema pasa "necesariamente" por modernizar la gestión y optimizar los recursos, tanto humanos como materiales, ya que todos tienen "un límite".

En este sentido, ha destacado la necesidad de adaptar y agilizar los procesos administrativos, mejorar la coordinación entre los distintos agentes y superar las dificultades derivadas de la burocracia y la legislación.

Por su parte, Mantecón ha puesto el foco en las listas de espera y en el envejecimiento de la población como dos factores que agravan la presión sobre el sistema sanitario y evidencian las dificultades para dar respuesta a determinadas necesidades asistenciales.

Ha señalado que se trata, en muchos casos, de patologías de alta complejidad y bajas de larga duración que requieren atención especializada y para las que actualmente no siempre se ofrecen soluciones con la agilidad necesaria desde el Servicio Cántabro de Salud.

Al respecto, ha incidido en que sindicatos y organizaciones empresariales ya abordaron esta problemática en el marco de la negociación colectiva, donde se introdujo la posibilidad de que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social pudieran intervenir en determinadas patologías traumatológicas para contribuir a reducir los tiempos de espera y mejorar la atención a las personas trabajadoras.

Y desde UGT, Carmona ha insistido en que la prevención debe ser "el punto de partida y una prioridad" para las empresas.

"Hay que analizar qué está pasando y actuar desde el origen. Los riesgos psicosociales, los nuevos ritmos de trabajo o el impacto de las nuevas tecnologías requieren una atención especializada y no podemos pretender que las mutuas asuman por sí solas toda esa problemática", ha dicho.

EL FARO DE ABSENTISMO

Por otra parte, los modelos predictivos de 'El Faro del Observatorio' confirman esta dualidad al cierre de 2026.

Aunque proyectan un descenso del 11,1% en la incidencia de la contingencia común respecto a 2025, situándola en 22,84 procesos por cada 1.000 protegidos frente a los 25,70 del ejercicio anterior, advierten de que la duración media de estas bajas se alargará un 11,9%, hasta alcanzar los 63,6 días.

En el ámbito laboral, el modelo que explica el 97,3% de la variación de las jornadas perdidas estima que tanto la incidencia como la duración de los accidentes de trabajo repuntarán un 3,7% y un 4,8% respectivamente, consolidando un escenario en el que el volumen total de jornadas perdidas en la región superará los 4,38 millones al finalizar el año.