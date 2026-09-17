El coste laboral baja un 2,5% en Cantabria en el segundo trimestre, hasta los 3.110 euros

Imagen de archivo de unos trabajadores - JCYL

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) bajó un 2,5 por ciento en Cantabria el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo del año anterior, hasta los 3.110 euros, que sin embargo es un 4,7% más respecto a los tres primeros meses de este ejercicio.

En toda España, el coste laboral de las empresas aumentó un 4% entre abril y junio respecto a esos meses de 2025 y se situó en 3.388 euros por trabajador y mes, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por comunidades autónomas, Asturias, Cataluña y Madrid presentaron los mayores incrementos, mientras que Extremadura, Navarra y La Rioja registraron los menores.

Del total del coste laboral, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) llegó a los 2.283 euros de media en Cantabria por trabajador y mes en el segundo trimestre de 2026, lo que supone un 7,5% más en términos interanuales, y se situó por debajo del promedio nacional, que fue de 2.512 euros.

Por su parte, de abril a junio, otros costes (no salariales) representaron en Cantabria 826 euros, por debajo de los 910 de hace un año, y que equivale a un descenso del 9,2%, de nuevo inferior al valor del conjunto del país (875 euros).

En el segundo trimestre del año, las horas pactadas por trabajador y mes fueron en Cantabria 153,1, por encima de las 150,7 de hace un año; las horas efectivamente trabajadas 129,6 y las no trabajadas 24.

Los trabajadores a tiempo completo tuvieron 167,9 horas pactadas, 141,4 horas efectivas y 26,9 horas no trabajadas.

De su lado, los trabajadores a tiempo parcial tuvieron 96,4 horas pactadas, 84,3 horas efectivas y 12,9 horas no trabajadas.