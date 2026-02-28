La costera de la anchoa empezará el próximo 2 de marzo

Archivo - Barcos amarrados en el puerto de Santoña.- Archivo - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La costera del bocarte -del que se elabora la anchoa- empezará el próximo lunes, 2 de marzo, y los pescadores cántabros esperan una "buena" pesquería este 2026, aunque todavía desconocen la cuota concreta asignada a esta región.

La campaña se abrirá a las 00.00 horas del 2 de marzo y se prolongará hasta el 30 de noviembre, y el objetivo de la flota es agotar el TAC (total admisible de capturas) que se asigne, al igual que el año pasado. En toda España se ha incrementado, hasta las 30.485 toneladas, frente a las 28.611 de 2025, lo que supone un 7,8 por ciento más.

En total, 30 barcos de la región saldrán a faenar con el objetivo de sacar el "máximo rendimiento" al bocarte en la campaña de este ejercicio, según ha indicado a Europa Press el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, César Nates.

Tras la reunión de este viernes 27 de febrero con la Secretaría General de Pesca, ha señalado que han recibido "con sorpresa" la noticia de la apertura de la pesquería, dado que esperaban que la campaña se iba a retrasar, al igual que sucedió el año pasado.

En el momento en el que el presidente de los pescadores cántabros hacía declaraciones a esta agencia ha recibido el borrador de la resolución, que podrá recibir alegaciones hasta las 18.00 horas de este viernes, y que responde al nuevo modelo de gestión para abrir la campaña pesquera.

Nates ha indicado que la comunidad autónoma desconoce por ahora la cuota concreta asignada, cuya cifra se determinará en una nueva resolución.

No obstante, ha apuntado que "ya no importa tanto los kilos (que se pueden pescar) como sacar el máximo rendimiento".

Al respecto, ha indicado que es una "incógnita" si serán capaces de subir el precio medio de la anchoa, cuyo stock goza de "muy buena salud".

En cuanto al verdel, cuya costera ya está abierta, Nates ha señalado que todavía no se está capturando nada porque, como en años anteriores, hay "poco" y está apareciendo a medidos del mes de marzo.