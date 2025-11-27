Cruz Roja en Torrelavega solicita juguetes nuevos para niños hasta 12 años en situación de vulnerabilidad

Archivo - Cruz Roja - CRUZ ROJA - Archivo

TORRELAVEGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Local de Cruz Roja en Torrelavega ha puesto en marcha su proyecto 'El juguete educativo' para garantizar el derecho al juego de niños en situación de vulnerabilidad socio-económica.

Gestionado por la sección de Juventud de Cruz Roja y el área de Inclusión Social de la Asamblea Local, cuenta con el apoyo de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento y solicita la donación por parte de la ciudadanía de juguetes nuevos para menores de 0 a 12 años antes del día 23 de diciembre.

Los juguetes se pueden entregar en el Ayuntamiento (edificio de antiguos juzgados y edificio de la Llama, Asamblea Local de Cruz Roja (calle Pintor Salces) y en la farmacia de Cabezón de la Sal.

Las familias que necesiten recibir juguetes deberán inscribirse en la Asamblea Local de Cruz Roja, los días 4, 5, 8, 9 y 10 de diciembre, de 18.00 a 19.30 horas.

El reparto de los juguetes recibidos entre las familias se realizará el 2 de enero de 2026.

Cruz Roja anima a la ciudadanía a colaborar en esta campaña que el año pasado entregó juguetes donados a 160 menores de la ciudad.