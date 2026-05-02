Cruz Roja volverá a encargarse del socorrismo en las playas de Santander por 666.000 euros - AYTO DE SANTANDER

SANTANDER 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado esta semana la prórroga del contrato para el servicio de salvamento, socorrismo y baño adaptado en las playas durante la temporada de verano, que volverá gestionar Cruz Roja por un presupuesto de 666.183 euros.

Además, incluye vigilancia y rescate en los principales arenales del municipio, atención sanitaria, medios de intervención y recursos específicos como embarcación neumática, moto de agua y puestos sanitarios estratégicamente ubicados. También, contempla el baño adaptado para personas con movilidad reducida.

Al igual que el verano pasado, el servicio se prestará los dos primeros fines de semana de junio y los dos últimos de septiembre, y de forma ininterrumpida del 15 de junio al 15 de septiembre, ambos incluidos.

Habrá vigilancia diaria en las playas de la Virgen del Mar, La Maruca, El Bocal, Mataleñas, Los Molinucos, Primera y Segunda del Sardinero, La Concha, El Camello, Bikinis, La Magdalena y Los Peligros.

Además de los puestos de socorrismo y con el objetivo de complementar las labores de vigilancia y socorro, se completarán las labores con una embarcación neumática y una moto de agua con camilla; mientras que para el servicio sanitario se instalarán dos puestos en la Segunda Playa del Sardinero (inmediaciones del restaurante El Cormorán) y en el local de socorrismo del Balneario de la Magdalena.

Habrá una ambulancia de soporte vital avanzado y un módulo base de coordinación establecido en la Segunda del Sardinero, donde el responsable médico gestionará y movilizará los medios sanitarios.

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha destacado que así se da continuidad a un servicio "esencial para garantizar la seguridad" de santanderinos y visitantes, con un dispositivo "eficaz y plenamente coordinado".

"La experiencia y profesionalidad de Cruz Roja, junto con los medios humanos y técnicos desplegados, aseguran una respuesta rápida ante cualquier incidencia, además de reforzar las labores de prevención y vigilancia", ha señalado.

Castillo ha incidido en la importancia de la colaboración ciudadana y ha animado a usuarios y bañistas a respetar las indicaciones del personal de socorrismo para contribuir entre todos a unas playas seguras y responsables.