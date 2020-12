Cs no cree que el pacto de Gobierno con el PSOE en Marina de Cudeyo corra peligro pese a la salida de uno de sus ediles

Llama al resto de partidos de la Corporación a no dar Fuentes "ninguna capacidad" para cambiar la voluntad de los ciudadanos en las urnas

SANTANDER, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) no cree que el pacto de Gobierno con el PSOE en Marina de Cudeyo "corra peligro" pese a que la salida del grupo 'naranja' del edil Francisco Javier Fuentes y su negativa a dejar el acta dejen al bipartito local en minoría.

Así lo ha afirmado este jueves, en rueda de prensa, el líder de Cs Cantabria y portavoz del grupo parlamentario, Félix Álvarez, quien ha desmentido la versión ofrecida por Fuentes de su marcha de Cs y ha negado que éste informara previamente al partido de ello.

Cs anunció ayer en un comunicado la expulsión del número 2 de Cs y concejal en el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo después de que éste remitiera un escrito al Consistorio solicitando pasar del grupo 'naranja' a ser no adscrito.

Álvarez ha reconocido que la noticia "ha cogido por sorpresa" a Cs, que no tiene "la menor idea" de la causa de la decisión del edil ya que, según ha dicho, la relación de Fuentes con la portavoz del grupo y primera teniente de alcalde, Cristina Gómez, ha sido "absolutamente normal" y tampoco ha habido ningún asunto "o problema relevante" del edil con el conjunto de la Corporación.

El líder de Cs ha considerado "respetable" la decisión de Fuentes de irse del partido pero no que éste pretenda mantener el acta de concejal conseguida al presentarse por la formación naranja a las elecciones.

Álvarez ha indicado que, con este comportamiento, Fuentes no cumple el código ético que ha suscrito con Cs y se convierte en un "tránsfuga de libro".

Hasta la marcha de Fuentes, el equipo de Gobierno local estaba formado por cinco ediles del PSOE y dos de Cs, entre ellos Fuentes, mientras que en la oposición está, con cuatro concejales, el PRC, y con dos, el PP.

La salida de Fuentes de Cs, que ha decidido no entregar el acta y pasar a ser concejal no adscrito, deja en minoría al equipo de Gobierno, si bien Álvarez no teme que esto vaya a hacer peligrar el bipartito ni la estabilidad de la Corporación a la vista de que todos los partidos de la Corporación han suscrito a nivel nacional el Pacto Antitransfuguismo, que se acaba de renovar.

Álvarez ha pedido a estos partidos que "respeten" lo que establece el pacto y no se le dé "ninguna capacidad a este tránsfuga de cambiar a su antojo y atendiendo a no sabemos qué oscuros intereses lo que los ciudadanos de Marina de Cudeyo decidieron con sus votos".

El líder de Cs considera que hay que reducir "a la mínima expresión política" a este y otros tránsfugas. "Y me estoy refiriendo a recursos económicos, a su actividad dentro del Consistorio, a su representatividad y a su capacidad política", ha precisado.

"Luchar contra esta lacra es una cuestión de todos los partidos políticos. Cuando los tránsfugas, que tanto daño hacen a la democracia y a las instituciones, comprueben, sepan de manera inequívoca que nunca van a sacar rédito político, que nunca van a sacar réditos económicos y que tienen el desprecio del conjunto de la sociedad, acabaremos con esta práctica antidemocrática, con esta anomalía antidemocrática".

En cuanto a los motivos alegados por el edil, justificando su marcha a que "no reconoce" al partido, Álvarez ha indicado que en Cs la puerta está "siempre abierta", tanto "para entrar como para salir".

Por ello ha indicado que si Fuentes dice no reconocer al partido por el que se presentó a las elecciones pues "puerta y aire" pero entregando antes el acta.