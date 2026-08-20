El 'Cubo' de Faro Santander se inaugurará con tres experiencias audiovisuales sobre el edificio y la ciudad

'Cubo' de Faro Santander. - FUNDACIÓN BANCO SANTANDER

SANTANDER, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Faro Santander, el nuevo centro de arte impulsado por Fundación Banco Santander, abrirá el próximo 8 de septiembre sus puertas, con una programación que invita a participar y a experimentar a todo tipo de público, entre la que destaca la instalación digital inmersiva 'Cubo', que se inaugurará con tres experiencias audiovisuales sobre el edificio y la ciudad.

Y es que el centro cultural aspira a convertirse en un espacio cultural "vivo, abierto y conectado con la ciudadanía", donde el arte, la tecnología, la educación y la experimentación convivan durante todo el año, ha indicado la Fundación este jueves en nota de prensa.

"Faro no solo se visita, se vive", ha afirmado la directora de programas de Faro Santander, Ana Botella, convencida de que la cultura "cobra su verdadero sentido cuando se produce colectivamente".

Según ha explicado, la programación de Faro se articula en cuatro líneas de actuación: Arte y tecnología, Educación y mediación, Proyectos participativos y Programas públicos.

Dentro del programa se despliega 'Cubo', una instalación digital que abarca dos plantas del edificio, cuyo interior cuenta con un sistema de proyección inmersiva 360 grados y su exterior está recubierto en su totalidad por una piel led de casi 400 metros cuadrados.

Para la inauguración, 'Cubo' presentará la propuesta 'Antes de Faro Santander', con tres experiencias audiovisuales que viajan por la memoria colectiva de este emblemático edificio y la ciudad de Santander.

Esta propuesta invita a realizar en su interior un recorrido histórico inmersivo, desde 1857 cuando se fundó Banco Santander y hasta la actualidad, entrelazando la evolución del puerto y la ciudad, con hitos de la historia del Banco y algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia contemporánea.

Asimismo, la piel de 'Cubo' muestra los detalles del proceso de transformación del edificio, así como objetos del mobiliario original del banco.

También cuenta con una experiencia que traslada a los visitantes, mediante gafas de realidad virtual, a una recreación histórica del edificio.

'LLAMITA' PARA LOS NIÑOS

En el programa de Faro también destaca 'Llamita', un espacio de experimentación lúdica y artística pensado especialmente para la infancia, en el que los visitantes pueden disfrutar del arte y la creatividad, poniendo el juego como origen del proceso creativo.

'Llamita' se inaugurará con el comisariado de Sara San Gregorio, arquitecta especializada en la cultura del juego, junto al diseño espacial de Acha Zaballa Arquitectos.

Esta actividad se completa, además, con zonas de lectura bajo mesas-cabaña y acogerá también actividades familiares los fines de semana, así como visitas escolares.

Asimismo, Faro acogerá 'Marisma', un espacio dedicado al desarrollo y la presentación de proyectos artísticos vinculados al territorio de Cantabria.

En su inauguración, la sala, cuya museografía ha sido diseñada por Laura Álvarez Arquitectura, acogerá la presentación de los cuatro proyectos seleccionados en la primera convocatoria de las Ayudas a la Creación de Faro Santander dirigida a artistas de Cantabria.

Se trata de 'Ludarquías', de Amaia Bregel; 'Suite de los Riconchos' de Casapalma, Colectivo Etnográfico Brañaflor y Jorge Rojas; 'Flesh & Films / Pieles y pantallas' de Itxaso Iribarren y Germán de la Riva; y 'Una forma minúscula' de Salón de belleza (Manuela Gutiérrez Arrieta y Cristina Somavilla).

Faro también desarrollará en el auditorio una serie de actividades a través de 'Los Jueves de Faro', que organizará encuentros con artistas, escritores, músicos o cineastas, e incluirá un ciclo de cine mexicano en torno a la a la exposición 'México moderno en la pantalla: arte, identidad e imaginarios', con la proyección de diez largometrajes en el auditorio y La Filmoteca de Cantabria Mario Camus.

Los jueves se podrá disfrutar también de la serie de charlas 'Nuevas Miradas a la Colección Banco Santander' en torno a la muestra 'Obras Maestras' de la Colección Banco Santander, con seis encuentros con el público.

Asimismo, 'Los Especiales de Faro' abordarán una programación concentrada en diferentes momentos del año. Así, en colaboración con Casa México, Faro celebrará el Día de Muertos con una semana de actividades inspiradas en la Colección Gelman Santander.

Y la exposición 'El surrealismo sintomático: Leonora Carrington' contará con su propio ciclo, que incluirá 24 horas dedicadas al imaginario de la artista.

'JARDÍN SONORO'

Más allá del auditorio, Faro pondrá en marcha 'Jardín sonoro', que llevará la música electrónica a los jardines de la terraza del edificio los últimos domingos de cada mes.

Además, un 'Paseo Sonoro' recorrerá el Parque de la Vaca, el solar donde estuvo ingresada Leonora Carrington, en el sanatorio del Doctor Morales.

Con esta programación, Faro Santander abre sus puertas al encuentro, la participación y la experimentación y aspira a convertirse en un espacio cultural vivo, abierto y conectado con la ciudadanía, donde el arte, la tecnología, la educación y la participación convivan durante todo el año, ha sentenciado su director, Daniel Vega.

Toda la información estará disponible en la web www.farosantander.com, donde podrán adquirirse las entradas en los próximos días y a partir del día de la apertura en la taquilla del centro.