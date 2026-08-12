Los cuentos de María Teresa León 'Juan Bobo' y 'El ladrón de islas' estarán este jueves en la Feria del Libro Viejo

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SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro Viejo de Santander, que estará en la Plaza Alfonso XIII hasta el 23 de agosto, recuperará este jueves, en las lecturas dramatizadas, los cuentos 'Juan Bobo' y 'El ladrón de islas', de María Teresa León.

En un comunicado, la organización ha explicado que ninguno de los dos ha sido representado en anteriores sesiones y que la escritora, que forma parte de la Generación del 27 y del grupo de las 'sinsombrero', cultivó este género con una modernidad y tintes surrealistas.

Juanjo Paredes, Cristina Samaniego y Miguel Meca serán los encargados de revivir estos textos, a las 20.00 horas, en la Plaza Alfonso XIII.

Por otra parte, la Feria del Libro Viejo de Santander ha subrayado que también el jueves concluirá la segunda edición del taller literatura en vanguardia, con Leticia Bustamante.

En este sentido, ha subrayado que la propuesta ha superado las expectativas de demanda y que el taller se plantea una forma práctica de conocer las principales vanguardias históricas que se desarrollaron en la primera parte del siglo XX.