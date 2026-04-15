Cultura convoca un taller de ilustraciones sobre la muestra 'Una casa para cada artista'

Cultura convoca un taller creativo en torno a la exposición 'Una casa para cada artista' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha convocado un taller creativo de ilustraciones en torno a la exposición 'Una casa para cada artista', de la cántabra Sonia Piñeiro, que se puede visitar hasta el 25 de abril, en la plaza de la Biblioteca Central de Cantabria.

El taller será impartido por la propia Piñeiro y el comisario de la exposición, Raúl Reyes, el 22 de abril, de 17.00 a 20.30 horas, es gratuito (incluye también los materiales necesarios) y está pensado para alumnos a partir de 12 años.

Está concebido para convertirse en una experiencia compartida única, divertida y original de todos los participantes, ha informado el Ejecutivo regional.

La inscripción está abierta para un máximo de 25 participantes y se realiza al enviar nombre, apellido y edad de la persona interesada al correo soniapineiro@gmail.com

La actividad se realizará en el espacio en donde están instaladas las grandes reproducciones de las ilustraciones originales que Piñeiro ha realizado para el libro 'Una casa para cada artista' (R&R ediciones).

El contacto con las propias imágenes será directo y de gran ayuda para la inspiración de cada participante a la hora de crear sus 'casas imaginadas o ideales'.

Para ello contarán con la ayuda y el asesoramiento técnico de los responsables, que previamente, junto a los inscritos, realizarán una visita comentada a las ilustraciones expuestas como preludio para desarrollar posteriormente sus ilustraciones.

La exposición 'Somos creadoras' está dedicada a una selección de artistas universales que, a través de las ilustraciones realizadas por Piñeiro y reproducidas a gran formato, muestra los estilos pictóricos, la paleta de color y los elementos estilísticos que definen la obra de cada una de estas mujeres; hogares imaginados en los que se representan su mundo interior, su relación con el arte y el momento social en el que desarrollaron sus trabajos, su dedicación y su pasión.

Estos espacios y lugares concebidos por la ilustradora ofrecen una reflexión sobre cada una de ellas, su mundo interior (su casa), su arte, y así poder conocerlas mejor.