Cultura lleva el circuito Origen a siete centros sociales de mayores dependientes del Gobierno - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura llevará a los centros sociales de mayores de Astillero, Camargo, Reinosa, Santander, Suances y Torrelavega una nueva edición del circuito Origen que, con esta iniciativa, completa el programa ofrecido en diferentes municipios en los meses de verano y otoño, que ha tenido como objetivo preservar el patrimonio cultural inmaterial de Cantabria mediante el apoyo al tejido local, la descentralización de la programación y la atención a los mayores.

Ahora que se acerca el invierno, Origen Cultura se desplaza a los siete centros sociales de mayores gestionados por el Gobierno de Cantabria para llevar a cabo, entre el 24 de noviembre de 2026 y el 13 de enero de 2027, una programación de danzas (Grupo de Danzas San Pedruco de Solares, Grupo de Danzas San Blas de la Montaña y Grupo de Danzas Virgen de la Cama), rabelistas (Amigos del Rabel), banda (Tente Nublo) y coros ronda (Coro Ronda Amigos de Ruente y Coro Ronda La Encina).

En esta sexta edición de Origen ha estado presente en once municipios de Cantabria con los 'Días a jorra' durante el verano y principios de otoño y ahora llega a estas instituciones sociales.

Durante el verano y otoño se han llevado 50 actuaciones que tuvieron lugar los fines de semana del 4 de julio al 20 de septiembre en 11 municipios distintos de todas las comarcas de Cantabria.

Para su organización se contó con la colaboración de ayuntamientos y asociaciones de vecinos de Tudanca, Unquera (Val de San Vicente), Villaescusa, Pedreña (Marina de Cudeyo), Valderredible, Suances, Potes, Ampuero, Liérganes, Puente San Miguel y San Mat3eo (Los Corrales de Buelna).

La respuesta de agrupaciones y artistas, así como de público, tanto este año como en años anteriores, ha sido "muy positiva", ha valorado el Ejecutivo regional, que ha informado que en estos seis años se han ofrecido más de 375 actuaciones de música, danza y coros, consiguiendo llegar a más de 60.000 personas.