Cultura y Obispado refuerzan su colaboración para impulsar la conservación y difusión del patrimonio religioso regional

La Consejería de Cultura y el Obispado de Santander celebran una nueva reunión de la Comisión Mixta - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y el Obispado de Santander han celebrado una nueva reunión de la Comisión Mixta de seguimiento y coordinación, un órgano de trabajo destinado a reforzar la colaboración institucional en materia de conservación, mantenimiento y puesta en valor del patrimonio religioso de Cantabria.

Tanto la consejera, Tamara González, como el obispo de la Diócesis, Arturo Ros, han coincidido en destacar la importancia de la colaboración institucional para garantizar la preservación del patrimonio histórico-religioso de Cantabria.

"El patrimonio religioso constituye una parte esencial de nuestra identidad cultural y de nuestra historia colectiva, y desde el Gobierno de Cantabria mantenemos un firme compromiso con su conservación, no solo por su valor artístico y patrimonial, sino también por su papel como recurso cultural y turístico para nuestros municipios", ha afirmado la también titular de Turismo.

Además han coincidido en valorar la labor coordinada entre ambas instituciones que permite planificar actuaciones con criterios técnicos, optimizando los recursos públicos y garantizando intervenciones que contribuyan a preservar estos bienes para las generaciones futuras, ha indicado el Gobierno.

Por último, González ha señalado que el objetivo de su departamento es seguir avanzando tanto en la recuperación de edificios históricos como en su difusión y apertura a la ciudadanía, "favoreciendo que este extraordinario patrimonio sea conocido, visitado y valorado por cántabros y visitantes".

PLAN DE APERTURA DE MONUMENTOS RELIGIOSOS

En este encuentro, se ha abordado el Plan de Apertura de Monumentos Religiosos, una iniciativa orientada a facilitar el acceso de ciudadanos y visitantes a algunos de los principales enclaves patrimoniales de la región.

En este contexto, la Comisión ha estudiado la subvención nominativa prevista para el Obispado de Santander en este presupuesto que asciende a 60.000 euros, así como las previsiones presupuestarias para 2027.

Asimismo, se ha realizado un seguimiento de las actuaciones incluidas en el programa de Recuperación y Mantenimiento del Patrimonio Religioso, que cuenta este ejercicio presupuestario con una subvención nominativa de 275.000 euros destinada a financiar, entre otras, obras de conservación en la iglesia de San Juan Bautista de La Cistierna, la iglesia de San Pedro de Cervatos y la iglesia de Santa María del Puerto de Santoña.

La Comisión ha abordado asimismo la situación y perspectivas del Museo Diocesano Regina Coeli, ubicado en Santillana del Mar, un espacio de referencia para la conservación y difusión del patrimonio artístico religioso cántabro, y se ha dado a conocer el desarrollo de los planes directores de Santillana del Mar y Laredo, instrumentos fundamentales para planificar de manera integral la conservación y restauración de estos conjuntos patrimoniales considerados como los más relevantes de la comunidad autónoma.