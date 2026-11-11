Cultura refuerza coordinación institucional para impulsar los Caminos de Peregrinación ante el crecimiento de peregrinos

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Tamara González, y el obispo de Santander, Arturo Ros, en la reunión de seguimiento del Año Jubilar Lebaniego - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Tamara González, ha presidido junto al obispo de Santander, Arturo Ros, la Comisión Mixta del Camino Lebaniego para analizar el programa de actividades de promoción, conservación y dinamización de las rutas de peregrinación vinculadas al Camino Lebaniego y los Caminos del Norte, en una sesión en la que ha destacado el crecimiento de peregrinos que registran estas rutas en los últimos meses.

Durante la reunión, los participantes han puesto en valor "el incremento sostenido del número de peregrinos, así como la creciente repercusión de la difusión, señalización y mejora de los itinerarios que atraviesan la región", según ha informado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

La consejera ha subrayado la importancia de esta colaboración, asegurando que "el trabajo coordinado entre instituciones está dando resultados" y "fortaleciendo la proyección de estas rutas de peregrinaje, mejorando la experiencia de quienes nos visitan y contribuyendo al desarrollo económico y social de los municipios por donde discurren".

En el transcurso del encuentro, González ha hecho entrega al obispo de un ferrotipo histórico del Monasterio de Santo Toribio de Liébana, una pieza realizada en el marco del proyecto 'Fotos Vivas', una iniciativa promovida por la Fundación Camino Lebaniego que desarrolla talleres y actividades orientadas a recuperar, digitalizar y conservar la memoria histórica y los archivos fotográficos familiares de los municipios vinculados a las rutas de peregrinación.

Ambas instituciones han reafirmado su compromiso de seguir trabajando de forma coordinada para impulsar nuevas actividades culturales, patrimoniales y promocionales que contribuyan a reforzar el atractivo de los caminos de peregrinación y a fomentar un modelo de desarrollo sostenible basado en la puesta en valor de los recursos históricos, culturales y naturales de Cantabria.