Los Cursos de Verano de la UC abordan en Laredo el emprendimiento desde el propósito personal

Laura Mier, responsable de la sede de Laredo de los Cursos de Verano de la UC, y Sergio García, formador de marketing digital - UC

LAREDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) han inaugurado este lunes en la Escuela Oficial de Idiomas de Laredo el monográfico 'Emprender con propósito: pensar, crear y crecer en la era digital', bajo la idea de que emprender no siempre consiste en crear una empresa para ganar dinero, sino también en que puede convertirse en una herramienta para desarrollar el talento propio, generar un impacto positivo y construir un proyecto alineado con los valores personales.

Así, bajo la dirección del consultor y formador en marketing digital Sergio García Ruiz, esta formación, que se desarrollará hasta el jueves, pretende ofrecer una visión "realista" del emprendimiento, combinando herramientas prácticas con una reflexión sobre el propósito, el desarrollo personal, los cambios que la transformación digital está introduciendo en el mundo profesional y el miedo a emprender.

Una perspectiva que el propio García conoce de primera mano, puesto que nace de su propia experiencia tras vender a finales del año pasado una agencia de marketing digital que fundó con solo 23 años, y decidir iniciar un nuevo proyecto centrado en formación y comunicación.

Durante los años que estuvo al frente de su empresa, ha reconocido que descubrió que disfrutaba más al impartir formaciones para instituciones como la Cámara de Comercio, CEOE o la UC que al dedicar su tiempo a la gestión empresarial. Esa reflexión terminó por cambiar el rumbo de su carrera profesional.

Por ello, para García, emprender con propósito significa "ir un paso más allá de tu propio retorno económico". Supone "construir un proyecto que esté alineado con las capacidades, los intereses y los valores de quien lo impulsa", pero también que genere un impacto positivo en la sociedad, rechazando la idea de que emprender sea "el único modelo de éxito".

IDEAS PRECONCEBIDAS

Según ha indicado la UC en un comunicado, uno de los objetivos del curso será desmontar algunas de las ideas "preconcebidas" en torno al emprendimiento: desde "la supuesta imposibilidad" de conciliar la vida personal hasta determinadas creencias relacionadas con la fiscalidad, la competencia o el éxito inmediato.

En este sentido, García ha aclarado que muchos de esos mensajes responden más a "tópicos" que a la realidad. "Hay muchos mitos que están relacionados con creencias que se pueden tener en general y que una vez que estás emprendiendo y lo haces desde ese propósito te das cuenta de que tu realidad es otra", ha afirmado.

También ha alertado del riesgo de generar expectativas "irreales", especialmente en un momento en el que "proliferan en Internet mensajes que prometen obtener grandes beneficios económicos gracias a la inteligencia artificial o al emprendimiento digital". "Cualquier cosa en la que no alinees bien las expectativas con lo que estás comunicando es una forma de vender humo", ha sostenido.

Respecto al curso, el director del mismo espera "despertar" nuevas inquietudes entre los asistentes.