Daniel Fernández opta a ser candidato del PSOE a la Alcaldía de Santander: "No me conformo con la decrepitud del PP"

Daniel Fernández (quinto por la izda) anuncia que optará a ser candidato del PSOE a la Alcaldía de Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Fernández, ha decidido presentarse al proceso para ser elegido candidato de su partido a la Alcaldía de la capital cántabra en las elecciones de 2027, un paso que da porque "no se conforma con la decrepitud a la que la está llevando el PP".

"Santander puede ser mucho más de lo que es en estos momentos: mucho más innovadora, abierta, dinámica, sostenible, justa y orgullosa de sí misma", ha afirmado Fernández en la rueda de prensa en la que ha anunciado que este jueves, 2 de julio, registrará su candidatura para el proceso.

A preguntas de los medios de comunicación, y tras hablar "con gran parte de la militancia", Fernández cree que no habrá ninguna otra candidatura porque "todos están en el mismo proyecto, remando en la misma dirección".

El plazo para presentarse acaba este mismo viernes 3. Si finalmente solo está él como candidato no serían necesarias las 'primarias', que, de lo contrario, se celebrarán el 19 de este mes, mismo día en que están programadas las dirigidas a elegir al candidato del PSOE a la Presidencia de Cantabria y a la Alcaldía de Torrelavega.

LAS RAZONES DE DAR EL PASO Y CRÍTICAS AL PP

Fernández, que lleva seis años de portavoz del Grupo Municipal Socialista y hace más de un año que asumió el liderazgo del partido en la capital, ha indicado que da este paso "con responsabilidad" y, sobre todo, con la "convicción de que ha llegado el momento de que Santander vuelva a tener la ambición que merece".

Y es que, aunque a su juicio Santander es una "ciudad extraordinaria" con una "calidad de vida envidiable", con empresas, cultura, mar y talento, considera que "tiene capacidad para atraer muchas más oportunidades desde las que está atrayendo" y tiene "todo para ser la referencia del norte" del país.

"Lo que echo en falta no es una ciudad mejor, sino un gobierno, una alcaldía que crea tanto en Santander como lo creemos lo que vivimos aquí", ha dicho.

El socialista considera que Santander "lleva demasiado tiempo funcionando por inercia después de casi 50 años del gobierno de los mismos", con un PP que "transmite la sensación de haber agotado su proyecto, si algún día tuvo uno".

En su opinión, el actual equipo de Gobierno liderado por Gema Igual ha dejado "de innovar, escuchar a lo vecinos" y "de reaccionar cuando los problemas ya son evidentes", como --dice-- ha ocurrido con el problema de acceso a la vivienda.

Fernández quiere liderar un gobierno "con rumbo, que planifique, que se adelante a los problemas y que piense en la próxima década y no únicamente en la semana siguiente", como, en su opinión, hace un PP "más preocupado de gestionar el día a día que de construir la Santander del futuro" que es "a lo que aspiramos los socialistas".

EL PSOE COMO "ÚNICA ALTERNATIVA"

Además, ha reivindicado que su partido es, "a día de hoy, la única fuerza política que representa una alternativa seria y sólida para liderar el cambio que necesita esta ciudad" porque tiene "equipo", "experiencia" y, "sobre todo, un "proyecto transformador para Santander". "Llevamos años preparándonos para asumir esa gran responsabilidad", ha dicho Fernández.

Ha afirmado que "no quiere ser alcalde de Santander para ocupar un despacho", sino para que ningún joven tenga que marcharse por falta de oportunidades, para que formar una familia en la ciudad sea más fácil, emprender más sencillo; para que los barrios "vuelvan a sentirse protagonistas" y que "los mayores sientan que su ayuntamiento está cera de ellos".

Según ha resumido, el objetivo es que en 2027 Santander tenga un gobierno que "vuelva a pensar en grande, vuelva a tener ambición, vuelva a planificar, escuchar y vuelva a poner a las personas en el centro de todas las decisiones municipales".

Fernández ha estado acompañado en la rueda de prensa de una docena de compañeros de partido, entre ellos la portavoz del PSOE de Cantabria y exdelegada del Gobierno Ainoa Quiñones.

Para concurrir a las primarias para encabezar la lista en las elecciones municipales de Santander, y también de Torrelavega, será necesario un mínimo del 15% y un máximo del 20% de los avales.