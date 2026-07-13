Daniel Innerarity asegura en la UIMP que el liberalismo "se ha terminado"

Archivo - El catedrático de Filosofía Política Daniel Innerarity - UCO - Archivo

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de filosofía política y social Daniel Innerarity, que ha sido investido este lunes como Doctor Honoris Causa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha asegurado que el liberalismo "se ha terminado".

En un acto solemne en el Palacio de La Magdalena, el catedrático ha sido investido por su excelencia científica, la contribución imprescindible a la defensa de la democracia, y la defensa del conocimiento como principal herramienta para fortalecerla.

Durante el evento, Innerarity ha señalado que "en una sociedad tan llena de enigmas", esta distinción de Doctor Honoris Causa "es un calificativo desmesurado".

Ha reconocido que hay dos tipos de asuntos que le interesan, "las cosas que no son lo que parecen y las cosas que no son lo que eran".

En ese sentido ha querido reflexionar acerca del mundo que, en su opinión, está llegando, porque el experimento económico, político y social del liberalismo "se ha terminado, sin saber lo que lo va a sustituir".

"No lo parece, pero estamos en una cosa distinta. Esto puede ser una buena o mala noticia, y lo que venga puede que no sea mejor ni peor", ha dicho.

Innerarity ha explicado que en la época contemporánea el liberalismo abrió un modo de entender la economía y la cultura, en el que el mundo estaba lleno de promesas y expansión, un crecimiento ilimitado y era pacífico.

Ha explicado que el intercambio comercial hizo que se llegasen a acuerdos y que los países se dieran cuenta de que la conciliación aportaba más que la agresión, por lo que, desde los 50, se iba hacia una democracia sin enemigos.

Por el contrario, el Doctor Honoris Causa ha señalado que, en los últimos tiempos, diferentes países están deseando de redimensionar la globalización.

"Hay cuestionamiento del comercio, más conflictos, retorno a una concepción autárquica de la sociedad y una carrera global por acaparamiento de bienes escasos", ha dicho.

Sin embargo, ha opinado que está llegando un modelo que "no se trata de desglobalización estricta", pero se bascula a un mundo "que ya no es el de la globalización liberal".

"Se busca no depender mucho del otro, un comercio limitado para reducir riesgos y depender de los amigos que sean cercanos porque hay rivalidades entre economías", ha concluido.

Por su parte, su madrina Mariola Urrea, que ha sido elegida para pronunciar el laudatio ha destacado que Innerarity es "de la más alta excelencia académica tanto en su vida personal como profesional".

"Tiene un indiscutido prestigio, además de una relevancia y ejemplaridad fuera de toda duda", ha dicho.

Urrea ha señalado que el filósofo es una persona que se destaca "por la valía personal y la calidad humana", puesto que tiene unos valores "muy reconocibles" como la humildad, el rigor y la honestidad.

Según Urrea, ha dedicado su vida a pensar y escribir para aproximarse a las respuestas, con el fin de afrontar con solvencia los desafíos del mundo, sobre manera, para mejorar la democracia.

"La democracia es una de sus obsesiones. Desde la curiosidad se ha centrado en analizar las grandes cuestiones de este tiempo, estudia los riesgos globales, el futuro o los enemigos de la democracia", ha apuntado.

Finalmente, el rector de la UIMP, Ángel Pelayo, ha felicitado a Itinnerarity por este reconocimiento y por su trayectoria profesional.