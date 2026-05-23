La Delegación del Gobierno estudiará el valor histórico y artístico de sus bienes

Imagen de época de la Delegación del Gobierno - CDIS

SANTANDER, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha impulsado un proyecto para estudiar el valor histórico y artístico de todos sus bienes muebles e inmuebles, una iniciativa coordinada con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Según ha explicado en nota de prensa, para abordar este proyecto, se contará con personal especializado del Grupo de Investigación de Arte y Patrimonio de la Universidad de Cantabria (UC) que, a través de un contrato con esta Delegación, estudiará y valorará todos los bienes previamente identificados por empleados públicos del Área de Fomento de la institución.

El delegado, Pedro Casares, ha puesto en valor esta iniciativa para conocer el valor patrimonial y artístico de los numerosos cuadros o muebles que se encuentran en la sede de Calvo Sotelo, muchos en uso en diferentes salas y despachos y otros depositados en los almacenes.

Entre ellos, ha destacado algunos cuadros de artistas como Pancho Cossío, Juan Calero, Gutiérrez de la Concha, Sobrado, Francisco Arias, Rafael Calero o Esteban Foz, así como una copia del cuadro 'Madonna Mil' de Perugino.

También ha indicado que se valorará el mural del techo de la sala Juan de la Cosa que reproduce la carta náutica del navegante santoñés y que fue pintado por Stloz Viciano, y se realizará un estudio específico de esta sala en la que, hasta la reforma del inmueble en 2005, se encontraba el antiguo Salón del Trono y bajo cuyas paredes actuales habría varios murales de Viciano.

Igualmente, se analizará el posible valor histórico y artístico de antiguos tronos, las vidrieras del edificio, un ejemplar de la Constitución firmada por Juan Carlos I, planos históricos y otra documentación y diferentes elementos ornamentales y muebles.

Para la iniciativa, se contará también con el asesoramiento del Ministerio de Cultura y organismos especializados dependientes del mismo, ha detallado la Delegación.

Ha indicado que de forma previa al inicio de estos trabajos, que se esperan comenzar este verano, ya se ha elaborado un informe en el que se han identificado los principales bienes a estudiar y valorar y se ha recopilado toda la información disponible sobre los mismos.

Además, el documento ya avanza que es probable que, en el transcurso de la catalogación, se deban incluir más bienes ya que hay pinturas y muebles sobre los que se desconoce su autoría.

Esta iniciativa se realiza en el marco del Plan Estratégico de la Administración General del Estado en el Territorio 2024-2027 (PEAGET).