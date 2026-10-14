Delegación del Gobierno respalda la acampada por la vivienda de la Porticada: "A la alcaldesa no le gusta la democracia"

Acampada en la Plaza Porticada. - EUROPA PRESS

SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), ha afirmado este miércoles que esta institución hará "prevalecer" el derecho de las personas que acampan en la plaza Porticada por una vivienda digna sobre la petición del Ayuntamiento de Santander de "despejar" la zona donde tradicionalmente se ubica el pasadizo de Halloween.

"La Delegación del Gobierno tiene muy claro que en democracia prevalece un derecho fundamental como el derecho a la libre expresión, el derecho de reunión y a la manifestación y sobre todo una reivindicación ciudadana. Y por tanto, vamos a hacer prevalecer ese derecho antes que una celebración o cualquier otro tipo de espectáculo, que por cierto puede celebrarse en otro lugar de la plaza o en cualquier otro lugar de Santander, y por tanto hay alternativa".

Así se ha pronunciado el delegado esta tarde, a preguntas de la prensa por el requerimiento del Ayuntamiento de Santander, cuya Concejalía de Dinamización lleva "meses" trabajando en la celebración del tradicional pasadizo que está previsto comenzar a montar este viernes, 16 de octubre.

Casares ha explicado que la Delegación del Gobierno comunicó al Ayuntamiento de Santander la solicitud de los manifestantes de mantener la acampada y el dio 24 horas para que respondiera. "En ese tiempo no ha contestado nada y, por tanto, se entiende como favorable y se procede a la aceptación definitiva de la acampada".

Con todo, para el delegado del Gobierno "llueve sobre mojado" porque "desde el minuto uno" --ha dicho--, a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), "no le gustan los manifestantes, no le gusta la democracia, no le gusta que la gente libremente exprese su derecho a reivindicar una vivienda digna y, como saben, ha hostigado, ha amenazado y ha intentado, con sanciones y multas, echar a los manifestantes de la plaza", ha acusado, subrayando que "esto, el Gobierno de España y la Delegación del Gobierno, no lo comparten".

Finalmente, ha expresado su "solidaridad con cualquiera que quiera democráticamente manifestarse en Santander" y ha asegurado que desde la institución que representa "vamos a velar por la ley y también por la garantía de ese derecho fundamental".

Casares se ha pronunciado así a preguntas de la prensa previas al Comité Autonómico del PSOE de Cantabria para presentar las propuestas de candidaturas al Congreso y el Senado.