El delegado del Gobierno critica la "hipocresía" del PP en la gestión de los menores de Cartes

El delegado del Gobierno, Pedro Casares. Archivo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Cantabria, Pedro Casares, ha asegurado que le "duele la hipocresía" del Ejecutivo regional (PP) respecto a la gestión del centro de acogida de Cartes, al que han llegado diez menores extranjeros procedentes de Ceuta, Melilla o Canarias.

Así lo ha manifestado en una entrevista en RNE, donde ha criticado la "doble vara de medir insoportable" del PP, que, según él, "mientras decía que estaba buscando el interés de los menores, todavía hoy sigue presentando alegaciones para que esos menores no vengan a Cantabria", además de "iniciar los trámites de repatriación".

En este sentido, ha calificado de "demagogia terrible" la actuación del Gobierno regional, al que, para él, "no le interesan nada a estos menores y que está utilizándolos".

Mientras tanto, ha asegurado que los socialistas van a trabajar para que los menores tengan "la mejor y la mayor de las acogidas posibles" y para "garantizar su bienestar, su protección y su seguridad".

En esta línea, ha reiterado que en el Ayuntamiento de Cartes (PSOE) "no supieron gestionar bien la situación y por eso pedí perdón" en nombre del equipo de Gobierno municipal.

Sin embargo, ha insistido en que el Gobierno de Cantabria "no lo ha hecho bien" y lo ha tramitado "de espaldas al Ayuntamiento". También cree que hay "problemas urbanísticos que el Gobierno de Cantabria no ha hecho bien".

Además, Casares quiere pensar que "el PP no está en esas estrategias electorales cuando hay niños de por medio", algo que le parecería "repugnante" de ser así.

Sobre las condiciones de los menores, ha defendido que este tipo de centros deberían acoger "8 o 10 menores", en lugar de "18 o 20", y "tienen que estar en una localidad donde haya mayor población".

BURUAGA "ESTÁ EN EL NO A TODO"

Por otro lado, en cuanto a la carta que le ha remitido esta semana a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), en la que ha solicitado una reunión para alcanzar un pacto de región en materia de vivienda, Casares ha lamentado que la 'popular' "está en el no a todo, en la confrontación y en la división"

Por ello, ha afirmado que la ciudadanía "está harta y cansada de que los políticos no nos pongamos de acuerdo, al menos en lo fundamental". Para el delegado, el mercado de la vivienda "es insoportable y tenemos que buscar soluciones porque no podemos esperar a mayo de 2027", cuando se celebrarán las próximas elecciones de Cantabria.

"Tenemos muchas políticas que si los cántabros nos dan la confianza, podríamos estar trabajando a velocidad de crucero en materia de vivienda, pero como para eso queda más de un año, considero que hay que trabajar desde ya y ahí estaba mi ofrecimiento a la presidenta Buruaga, que siempre responde con descalificaciones, insultos, risas y mentiras", ha resumido.

En este sentido, ha reiterado que las competencias de vivienda corresponden a las comunidades autónomas y que "si no se soluciona el problema es porque el Gobierno de Cantabria no lo soluciona, porque no está poniendo herramientas e instrumentos para solucionarlo".

Asimismo, ha pedido a la mandataria autonómica que se sume al Plan Estatal de Vivienda, que será lanzado "en los dos o tres próximos meses", con el que Cantabria pasaría de recibir "más de 130 millones de euros en lugar de 36".

El delegado se ha reunido esta semana con el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, con quien han abordado la situación regional, donde hay proyectos "que dependen del impulso del Gobierno de Cantabria" y están "muy atascados".

COMPROMISO CON LA PASIEGA

Más allá, durante ese viaje a Madrid, Casares también se ha reunido con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, con quien trató dos proyectos "fundamentales" para Cantabria, como el Polígono Industrial de La Pasiega y los Planes de Sostenibilidad Turística.

Sobre el primero, el delegado ha asegurado que el Gobierno de España es "quien más comprometido está" con La Pasiega y la estación intermodal, tras una inversión de 22 millones de euros.

Asimismo, ha confirmado que ambos repasaron los Planes de Sostenibilidad Turística, que finalizan en junio y recibirán más de 50 millones de euros de fondos europeos.

Sobre el Campus Tecnológico de Centro de Datos 'Altamira', que espera recibir una inversión privada de 3.600 millones de euros, Casares ha opinado que "hay muchos proyectos industriales" a nivel nacional "que van a requerir un compromiso de energía" y que "cuando sea una realidad, el Gobierno de España va a estar detrás y yo haré todo lo posible para que esté".

"Por toda la geografía hay inversiones y proyectos que nos darían para atender la demanda de datos de España, y prácticamente de toda Europa, y hay que garantizar un equilibrio entre la sostenibilidad de esos proyectos y que seamos conscientes que el consumo de agua y de energía es muy alto y que España no puede tener todos los centros de datos del mundo", ha explicado.