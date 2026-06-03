El delegado del Gobierno dice que el contrato de Leire Díez con el PSOE de Cantabria se hizo "con luz y taquígrafos"

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, en declaraciones a la prensa. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha afirmado este miércoles que el contrato de Leire Díez con el PSC para tareas de comunicación, por el que percibió 44.859 euros brutos entre 2015 y 2017, se hizo "con luz y taquígrafos".

Además, Casares ha precisado que la diferencia entre las cantidades admitidas por el partido ante el juez se justifica en que "inicialmente se había preguntado por las cifras del año 2017 y después se pidió información sobre el conjunto de contratos que hubiera tenido".

En concreto, en diciembre la formación estatal había admitido el pago de 15.612 euros a Díez ante el juez de Plaza de Castilla que investiga a la exmilitante socialista por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Y en un escrito adicional el PSOE ha comunicado al juez Arturo Zamarriego que ha revisado la documentación contable de los socialistas cántabros y ha comprobado que Díez no solo prestó servicios como asesora técnica de comunicación en 2017, como ya había reconocido, sino que lo hizo desde 2015 y "en calidad de trabajadora autónoma dependiente".

Así, el PSOE ha explicado que Díez trabajó para ellos en Cantabria desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 28 de febrero de 2017, y entre el 1 de marzo de 2017 y el 7 de septiembre de ese mismo año. Y, según ha detallado, por los servicios prestados en el primer periodo le pagó 32.903 euros brutos y por el segundo le abonó 11.956 euros, "incluida la indemnización por la rescisión unilateral del contrato".

Ante estos hechos, Casares ha asegurado hoy que "algunos quieren hacer un caso donde no lo hay" y que "todo el mundo conoce la labor que hacía" la exconcejala de Vega de Pas como asesora de comunicación para el partido cántabro.

"Cuando alguien trabaja se le retribuye por ello", ha recalcado el delgado antes de puntualizar que "hace más de diez años" de la labor de Leire Díez para el PSOE regional.

Así lo ha argumentado, a preguntas de los periodistas, durante sus declaraciones acerca de las entregas a cuenta realizadas por el Gobierno central al Ejecutivo regional.