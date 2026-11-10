Los delitos de odio crecen un 54,5% en Cantabria en 2025

El delegado del Gobierno inaugura las Jornadas de Formación en Delitos de Odios de la Policía Nacional - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El delegado del Gobierno inaugura las Jornadas de Formación en Delitos de Odios de la Policía Nacional SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los delitos de odio han crecido un 54,4% en Cantabria en 2025 en comparación con el ejercicio anterior, hasta los 34, frente a 22.

En concreto, el año pasado se registraron en la comunidad 19 delitos por racismo o xenofobia, 10 por orientación sexual, tres por discriminación por sexo y dos por religión.

Son datos que ha facilitado este martes la Delegación del Gobierno en Cantabria con motivo de la inauguración, por parte de su titular, Pedro Casares, de las 'Jornadas de Formación en Delitos de Odio. Proyecto TAHCLE' que desarrolla la Jefatura Superior de Policía de Cantabria y en la que agentes de cuerpos se forman frente a los delitos motivados por prejuicio y discriminación.

Casares ha destacado el trabajo de la Policía Nacional frente a los delitos de odio que "cuestionan principios fundamentales como la igualdad, la libertad y la convivencia".

El representante del Estado ha abierto las jornadas junto al fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga, el jefe superior de Policía, Antonio del Amo, y la responsable de delitos de odio en la Delegación y también jefe de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, Diana Mirones.

Casares ha destacado la continuidad de estas jornadas en la Policía con las que se evidencia el "compromiso" de los casi 600 hombres y mujeres del cuerpo en Cantabria por estar "cada vez más preparados y capacitados" para ofrecer "una respuesta adecuada" ante los "cada vez más frecuentes" delitos de odio.

Al respecto, ha destacado la importancia de trabajar de forma coordinada desde todas las instituciones en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías locales y la Administración de Justicia.

"Frente a esta realidad, las instituciones tenemos la obligación de actuar con determinación y, en esa tarea, la Policía Nacional desempeña un papel esencial en la prevención y detección de estas conductas, así como en la investigación de los hechos y en la atención y protección de quienes las sufren", ha añadido.

El delegado del Gobierno y el fiscal superior de Cantabria han coincidido en que preocupa el "nivel de infradenuncia" entre quienes sufren estos delitos, que habitualmente son personas con "una vida llena de dificultades" y en "condiciones de vulnerabilidad".

Por ello, para su atención, Casares ha señalado que es fundamental esta formación en la Policía Nacional para que las víctimas encuentren "agentes preparados y cercanos".

El representante del Estado en Cantabria ha reiterado su agradecimiento al trabajo diario de los agentes de la Policía Nacional y ha reafirmado "el compromiso del Gobierno de España con la defensa de los derechos fundamentales, la igualdad y la lucha contra cualquier forma de discriminación.

"El odio no tiene cabida en una sociedad democrática como la nuestra. Combatirlo, prevenirlo y proteger a las víctimas es una tarea esencial para la Policía Nacional", ha concluido.