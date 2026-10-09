La demora para los resultados de biopsias en Sierrallana es de nueve días, según Pascual

Archivo - Entrada del Hospital Sierrallana.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Sanidad del Partido Popular de Cantabria, César Pascual, ha asegurado que el tiempo de demora para conocer los resultados de una biopsia en el Hospital Sierrallana de Torrelavega se ha reducido y, a fecha 8 de octubre, se sitúa en nueve días.

Pascual ha desmentido así las afirmaciones del PRC y del PSOE, en las que denunciaban esperas de más de un mes para informar de los resultados de las biopsias en el Hospital Sierrallana.

El dirigente 'popular' ha aseverado que se trata de datos de "hace meses", cuando hubo una falta de patólogos y se hicieron derivaciones al Hospital Marqués de Valdecilla, y ha reiterado que en la actualidad esta demora es de nueve días.

De esta forma, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a todos los ciudadanos de Torrelavega, Polanco y la comarca del Besaya en cuanto al servicio de Anatomía Patológica de Sierrallana.

Pascual ve "muy bien" que el PRC y el PSOE estén en campaña electoral pero cree que no hay que "faltar a la verdad" ni "engañar a los ciudadanos".

"Parece que han adoptado una estrategia de socios y de hacer una campaña sucia, es todo lo que indica, porque el otro día han lanzado unos mensajes similares en otro sitio", ha valorado.

Finalmente, Pascual ha destacado el "esfuerzo" que está haciendo Sierrallana para "normalizar" el servicio de Anatomía Patológica y que, ha aseverado, "está dando sus frutos" dado que "a lo largo de agosto y de septiembre han ido disminuyendo".

El secretario de Sanidad del PP de Cantabria ha hecho estas declaraciones a la prensa en la visita al inicio de las obras del Centro de Salud de Polanco.