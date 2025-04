Denunciado por consumo de alcohol y por tener un Pit Bull en un parque infantil de Santander sin cadena ni bozal

SANTANDER 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha denunciado a un hombre de 47 años por consumo de alcohol en la calle y por tener un perro catalogado de raza potencialmente peligrosa, un Pit Bull, en un parque infantil de la ciudad sin cadena ni bozal y por otras cuatro infracciones.

El hombre fue identificado y denunciado este martes a mediodía en un parque infantil situado en la calle Guevara, como responsable de un can de raza potencialmente peligrosa por la estancia de perros en zonas de juego para niños; por no llevarlo conducido por correa o cadena en lugares públicos; hallarse el animal en la vía pública sin bozal; omitir la inscripción en el registro; carecer de seguro obligatorio de responsabilidad civil, y por no presentar licencia para la tenencia de perros de estas razas.

Durante la intervención, el sujeto también fue denunciado en base a la Ley 5/97, por consumo de alcohol en la vía pública.