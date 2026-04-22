Denunciado por provocar un incendio de plumeros en Santander por el que hubo que evacuar a varias personas

Calle Eduardo García del Río - EUROPA PRESS

SANTANDER 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha denunciado este martes a un hombre de 66 años por, presuntamente, provocar un incendio en una zona de plumeros en la avenida Eduardo García del Río, por el que hubo que evacuar a varias personas que andaban por la zona, apartar varias motocicletas que estaban aparcadas en el lugar y cortar la calle durante aproximadamente una hora.

Sobre las 18.30 horas, la Policía dio cobertura a los bomberos de Santander en la extinción de un incendio, iniciado en una zona de plumeros.

Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes identificaron al autor, que provocó el incendio con un mechero y papeles.

Fue denunciado en base a la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y en base a la Ley 4/2015, por provocar el incendio. Además, se le incautó una navaja, por lo que también fue denunciado.