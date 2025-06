Denunciado en Santander el dueño de un perro con las orejas cortadas que se lanzó sobre otro

SANTANDER 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha denunciado al responsable de un perro que tenía las orejas cortadas por lanzarse contra otro can y cometer varias infracciones a la ordenanza municipal sobre tenencia de perros.

En concreto, el hombre, de 28 años, fue denunciado el jueves por la mañana en la calle Gerardo Diego por no llevar al perro con correa o cadena en lugares públicos; por molestar o crear situación de peligro para los vecinos (el can se lanzó sobre el perro de otra persona); no tenerle vacunado contra la rabia; y por maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que les suponga sufrimientos o daños injustificados, ya que tenía las orejas cortadas.

El perro fue retirado por el Servicio Municipal de Recogida de Animales a sus dependencias.