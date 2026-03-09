Desarrollo Rural convoca 1,2 millones para que ayuntamientos pequeños mejoren sus infraestructuras agrarias

Mejora de infraestructuras agrarias. - JOSE ROMAN CAVIA SOTO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural ha convocado ayudas, por 1,2 millones de euros, destinadas a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para la realización de obras nuevas y de mejora de infraestructuras agrarias en 2026, en régimen de concurrencia competitiva.

Estas ayudas tienen como finalidad apoyar actuaciones que favorezcan el desarrollo, modernización y adaptación de la agricultura y la ganadería, incluyendo la mejora de accesos a superficies agrarias, y la consolidación y mejora de tierras y otras infraestructuras básicas que resultan esenciales para la actividad del sector primario en el medio rural, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La consejera ha subrayado que estas ayudas son "una herramienta clave" para que los pequeños municipios puedan acometer inversiones que resultan imprescindibles para garantizar la competitividad de las explotaciones agrarias y ganaderas.

Asimismo, ha destacado que mejorar caminos rurales, accesos y otras infraestructuras agrarias no solo facilita el trabajo diario de agricultores y ganaderos, sino que también contribuye a fijar población en el medio rural y a "mantener vivo nuestro territorio".

Para Susinos, la colaboración entre instituciones es "importantísima" porque permite movilizar recursos "fundamentales" para continuar la modernización del sector primario y reforzar el papel "estratégico" del medio rural en la comunidad.

La consejera ha animado a todos los ayuntamientos que cumplan los requisitos a concurrir a estas ayudas, y ha reiterado el compromiso del Gobierno cántabro con el fortalecimiento de las infraestructuras agrarias "como base para un sector más moderno, sostenible y con futuro".

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Según recoge la convocatoria, podrán acogerse los ayuntamientos de Cantabria con una población inferior a 5.000 habitantes y cada uno podrá presentar una única solicitud.

La cuantía total de la convocatoria asciende a 1,19 millones de euros y está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria, con la siguiente distribución: 311.497 euros aportados por la Comunidad Autónoma de Cantabria, 423.015 euros financiados a través del FEADER y 462.365 euros aportados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las solicitudes deberán dirigirse a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y se presentarán exclusivamente de forma electrónica a través del Registro Electrónico de Cantabria o de cualquiera de los registros electrónicos previstos en la normativa autonómica.

El plazo de presentación será de un mes a partir de este martes, 10 de marzo.