Desarrollo Rural impulsa 17 proyectos a través del GAL Saja-Nansa de los que 15 son nuevos autónomos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha asistido a la firma de los contratos correspondientes a una nueva convocatoria del programa LEADER, que permitirá poner en marcha 17 iniciativas empresariales en la comarca Saja-Nansa, con una inversión global de 439.210 euros y una ayuda pública de 365.394 euros.

La mayoría de los proyectos recibirán ayudas que cubren el 100% del gasto que supone poner en marcha la iniciativa empresarial -hasta un máximo de 20.000 o 25.000 euros-, facilitando así el acceso al emprendimiento, mientras que otras iniciativas de mayor envergadura cuentan con cofinanciación parcial.

Estos proyectos, de los que 15 son nuevos autónomos, y que se enmarcan en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP), "reflejan una importante diversificación económica del territorio, fomentando actividades vinculadas a los servicios, el comercio de proximidad, el bienestar personal, la sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica y la artesanía", ha indicado el Gobierno.

La consejera ha destacado que el programa LEADER sigue demostrando que es "una herramienta clave para generar oportunidades en nuestros pueblos, apoyar el emprendimiento local y fijar población en el territorio".

Asimismo, ha subrayado que cada uno de estos proyectos representa una apuesta por un modelo económico "sostenible, innovador y profundamente vinculado al medio rural".

La consejera ha puesto en valor la amplitud y diversidad de las propuestas y que "el medio rural está demostrando su capacidad para generar proyectos innovadores, sostenibles y adaptados a las necesidades actuales".

"Estas ayudas son una oportunidad real para quienes apuestan por emprender y desarrollar su vida en nuestros pueblos", ha resumido.

Con esta nueva firma de contratos, el GAL Saja-Nansa refuerza su papel como motor del desarrollo rural, impulsando iniciativas que generan empleo, dinamizan la economía local y contribuyen a mejorar la calidad de vida en la comarca.

En el acto de rúbrica, Susinos ha estado acompañada por la directora general de Desarrollo Rural, Carmen Fernández; el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez; el vicepresidente primero del GAL, Jesús Ángel Maestegui; la vicepresidenta segunda María Jesús García Hoyos y el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, entre otras autoridades.

PROYECTOS

Entre los proyectos aprobados destacan varias iniciativas centradas en el bienestar físico y emocional, como la creación de un espacio dedicado al yoga y a actividades de desarrollo personal en Val de San Vicente, así como un centro de terapias y crecimiento personal en Cabezón de la Sal y un establecimiento de estética en Comillas. Estas propuestas responden a una demanda creciente de servicios relacionados con la salud y la calidad de vida.

El ámbito educativo también se ve reforzado con la puesta en marcha de una academia de inglés en San Vicente de la Barquera, basada en metodologías innovadoras y dinámicas orientadas a todas las edades.

En el sector comercial, la convocatoria permite la apertura de nuevos negocios que contribuirán a fortalecer los servicios de proximidad, como una óptica, una ferretería, una tienda de productos a granel con enfoque ecológico y un establecimiento de alimentación en Casar de Periedo, que recupera un servicio básico tras varios años de ausencia.

Asimismo, se impulsan diversas actividades de servicios, como una empresa de limpieza, un negocio de limpieza de vehículos, una barbería o una empresa de mantenimiento y jardinería.

La innovación y la especialización técnica también están presentes en esta convocatoria, con iniciativas como una consultoría de ingeniería aeroportuaria.

En el ámbito de la sostenibilidad y el diseño del entorno, se apoyan proyectos de paisajismo técnico y gestión de espacios verdes, así como servicios de arquitectura y diseño de interiores y exteriores, con soluciones basadas en la naturaleza y tecnología avanzada.

También se respaldan iniciativas vinculadas a la producción y transformación, como un taller artesanal que trabaja con piel de vaca tudanca para elaborar productos únicos.

Por otra parte, se financia la modernización de una lavandería en Valdáliga mediante la incorporación de equipamiento de alta eficiencia energética.