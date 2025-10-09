Desarticulan una banda que introducía grandes cantidades de cocaína en Vizcaya y Cantabria liderada desde Santoña

El cabecilla, uno de los tres detenidos en la operación, negociaba, organizaba y aseguraba los transportes haciendo de vehículo lanzadera

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que introducía grandes cantidades de cocaína en Vizcaya y Cantabria, y que estaba liderada por un vecino de Santoña, uno de los tres detenidos en la denominada 'Operación Buciero-Anchoa'.

La droga era trasladada desde el sur en vehículos dotados de dobles fondos "caletas" y el jefe de la banda negociaba, organizaba y aseguraba los transportes haciendo de vehículo lanzadera, ha informado la Guardia Civil.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de la detención a finales de 2024 de un vecino de Asturias en el peaje de Arrigorriaga (Vicaya) en la AP68, donde el Servicio Fiscal de la Guardia Civil en Bizcaya, en un control rutinario, le incautó 58 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un vehículo.

Del resultado del análisis de la información adquirida, junto a bases de datos y otros sistemas de investigación, se logró identificar a un vehículo que hacía labores de lanzadera durante el transporte de la droga, sobre cuyo conductor se centraron las investigaciones.

Además, los investigadores tuvieron conocimiento de que el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Burgos ya venía realizando pesquisas sobre esta misma persona por lo que se continuaron las diligencias por ambos Cuerpos y consiguieron el pasado agosto la detención del cabecilla de la organización y de otro varón durante el transporte de un kilo de cocaína.

La operación se ha saldado con la desarticulación de la banda y la detención de tres personas que han ingresado en prisión; la incautación de 60 kilos de cocaína valorados en más de 1,5 millones de euros, y la intervención de dos vehículos dotados de "caletas" con singulares sistemas de apertura, además de siete teléfonos móviles y 3.400 euros.

La colaboración y coordinación entre agentes de la Guardia Civil del País Vasco y de Santoña (Cantabria), en conjunto con agentes de Policía Nacional, ha sido "crucial para concluir con éxito esta operación", ha destacado la Benemérita.