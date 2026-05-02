Descargan más de 12.000 litros de agua para extinguir el incendio en una vivienda de Somo

Los bomberos descargan más de 12.000 litros de agua para extinguir el incendio en una vivienda de Somo
Los bomberos descargan más de 12.000 litros de agua para extinguir el incendio en una vivienda de Somo - BOMBEROS DE SANTANDER
Europa Press Cantabria
Publicado: sábado, 2 mayo 2026 9:25
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SANTANDER 2 May. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Ayuntamiento de Santander han descargado más de 12.000 litros de agua este viernes para extinguir el incendio en una vivienda de Somo.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha solicitado la intervención, que ha tenido lugar por la tarde en una edificación aislada y abandonada de la calle La Tejera.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios municipal ha desplazado hasta el lugar un autotanque y una cisterna, y ha contado con la asistencia de la Guardia Civil de Cantabria, han informado los Bomberos, a través de su perfil en la red social X.

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