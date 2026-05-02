Los bomberos descargan más de 12.000 litros de agua para extinguir el incendio en una vivienda de Somo - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 2 May. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Ayuntamiento de Santander han descargado más de 12.000 litros de agua este viernes para extinguir el incendio en una vivienda de Somo.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha solicitado la intervención, que ha tenido lugar por la tarde en una edificación aislada y abandonada de la calle La Tejera.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios municipal ha desplazado hasta el lugar un autotanque y una cisterna, y ha contado con la asistencia de la Guardia Civil de Cantabria, han informado los Bomberos, a través de su perfil en la red social X.