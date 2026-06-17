Desmantelada una plantación "indoor" de marihuana en Cabezón de la Sal - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a vecino de Cabezón de la Sal, de 46 años, como presunto autor de un delito contra la salud al tener una plantación "indoor" de marihuana en una edificación anexa a una vivienda.

A mediados de mayo, la Guardia Civil del Puesto de Cabezón de la Sal supo de la posible existencia de un cultivo de estupefacientes en una vivienda de este municipio por lo que inició una investigación en colaboración con agentes del Cuerpo de Torrelavega, que concluyó que la plantación estaba oculta en un anexo de la vivienda.

A principios de junio se registró la edificación anexa, donde se localizó una infraestructura acondicionada para el crecimiento rápido de marihuana, que en ese momento albergaba 88 plantas en fase de floración, con un avanzado desarrollo y listas para su próximo corte, secado y, en su caso, distribución. Las plantas intervenidas tienen un peso aproximado de 7.400 gramos.

Además, se comprobó que el contador eléctrico de la vivienda había sido manipulado.

Finalmente, la Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigado al presunto responsable del cultivo de estupefacientes y de defraudación de fluido eléctrico.