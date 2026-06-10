Desviado a Santander un vuelo entre Londres y Marrakech

Según una cuenta de X de controladores aéreos, se avisó de un posible problema técnico y aterrizó "sin incidencias" en el Seve Ballesteros

Archivo - Aeropuerto Seve Ballesteros
Archivo - Aeropuerto Seve Ballesteros - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 10 junio 2026 10:08
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SANTANDER, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un vuelo de Ryanair que cubría la ruta entre el aeropuerto Londres Stansted y Marrakech tuvo que desviarse el martes por la tarde al aeródromo cántabro Seve Ballesteros.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de Aena, que no han informado de las causas del desvío y solo han confirmado el aterrizaje de dicho vuelo en el aeropuerto cántabro.

Según la información de la cuenta de X @controladores, gestionada por un grupo de controladores, y de la que se hace eco Amigos de Parayas, la tripulación de este vuelo solicitó desviarse a Santander cuando se encontraba en espacio aéreo francés por indicación de "un posible problema técnico a bordo".

Tras el aviso, y en coordinación con los controladores aéreos de Francia, se les facilitó el aterrizaje en el Seve Ballesteros, que se produjo "sin incidencias", según esta cuenta.

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