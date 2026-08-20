Detenida una joven con nueve envoltorios de cocaína y una navaja grande en la zona de ocio de Suances

Navaja intervenida a la joven en Suances - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a una joven, de 18 años y vecina de Torrelavega, que fue sorprendida en la zona de ocio del Espadañal, en Suances, con nueve envoltorios de cocaína preparados para su distribución. Además, también se le ha intervenido una navaja tipo carraca o mulles de casi 14 centrímetros de hoja y 30 de longitud total.

Según ha informado en un comunicado, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) acudieron de madrugada al lugar por una alteración del orden, donde identificaron a las personas implicadas.

Entre ellas se encontraba la joven detenida a la que solicitaron que mostrara sus pertenencias. En su bolso ocultaba una caja metálica con nueve envoltorios de cocaína dosificados para su distribución al menudeo, ha relatado la Benemérita.

Igualmente, portaba una navaja de grandes dimensiones que le fue intervenida junto con la droga.

Los agentes procedieron en ese instante a su detención como presunta autora de un delito de tráfico de drogas y fue trasladada al acuartelamiento de la Guardia Civil del municipio para instruir las correspondientes diligencias.

El arma blanca ha sido depositada en la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Torrelavega, ha informado.