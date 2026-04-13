Detenida una menor de 16 años tras amenazar a su madre con dos cuchillos en Santander

SANTANDER 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Policía de Santander ha detenido este domingo a una menor de edad, de 16 años, como presunta autora de un delito de violencia doméstica después de amenazar a su madre con dos cuchillos tras una discusión en el domicilio familiar.
Los hechos han ocurrido a las 13.50 horas en la avenida del Deporte, hasta donde se desplazaron los agentes para identificar y detener a la menor de edad, ya que momentos antes, tras una discusión en el domicilio familiar, había amenazado a su madre con dos cuchillos.
A partir de ese momento, la víctima será asistida por agentes pertenecientes a la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local de Santander, que instruyó diligencias judiciales y trasladó lo ocurrido a la Fiscalía de Menores de Cantabria, ha informado en nota de prensa.