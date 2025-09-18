Detenida una pareja esta madrugada tras agredirse mutuamente en Santander

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local ha detenido esta madrugada en Santander a una pareja tras una pelea doméstica en la que ambos han resultado heridos tras agredirse mutuamente. El hombre, de 42 años, está acusado de un presunto delito de violencia de género y la mujer, de 51 años, ha sido acusada por violencia doméstica.

Los hechos han ocurrido a las 1.10 horas tras una discusión en el domicilio familiar de la calle Augusto Gónzale Linares. Ambos han sido trasladados por los agentes al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistidos de sus lesiones por personal facultativo.

Los polícias han instruido diligencias judiciales por dos supuestos delitos, uno de violencia de género y otro de violencia doméstica. A partir de ese momento, los dos implicados han sido asistidos por agentes pertenecientes a la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local de Santander.