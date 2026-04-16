Detenida una pareja en Santander por agredirse tras una discusión

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una pareja ha sido detenida en Santander tras agredirse mutuamente a causa de una discusión en el domicilio familiar. Ambos, un hombre de 30 años y una mujer de 27, han sido trasladados al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser atendidos de sus lesiones.

El suceso ocurrió anoche, sobre las 22.30 horas, en la calle Vargas de la capital cántabra.

La Policía Local detuvo a los dos integrantes de la pareja --a él por un presunto delito de violencia de género y a ella por uno de violencia doméstica-- e instruyó las correspondientes diligencias judiciales.

A partir de ese momento, los dos implicados serán asistidos por agentes pertenecientes a la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local.