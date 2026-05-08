Detenida por robar tres veces en la vivienda de un octogenario de Penagos

Guardia Civil en Penagos - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un mujer de 45 años como presunta autora de tres delitos de hurto en la vivienda de un hombre de 83 años en el municipio de Penagos.

Los agentes del Puesto de Santa María de Cayón comenzaron una investigación al conocer que, en tres ocasiones, durante los meses de febrero y marzo, alguna persona, al descuido, había accedido a la vivienda aprovechando que en esos momentos no estaba su ocupante, de 83 años.

Le sustrajeron unos 900 euros, si bien, en una de las ocasiones, la vivienda apareció revuelta, lo que hizo sospechar a los guardias que ese día había menos dinero del que esperaba encontrar el ladrón, que buscó más cantidad oculta dentro de la casa.

Las investigaciones apuntaban a que la presunta autora era una mujer con un amplio historial de detenciones en diferentes puntos de España y que actualmente reside en el municipio de Santa María de Cayón.

Un conocido de la víctima había estado con ella en varias ocasiones en la citada vivienda, por lo que la conocía.

Finalmente, a finales de abril, los agentes detuvieron a la implicada como presunta autora de los hurtos en el interior de la vivienda.