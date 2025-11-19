Detenida en Santander una mujer por vender cocaína a un hombre que la escondió en un zapato

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este martes a una mujer por vender cocaína a un hombre que la escondió en un zapato para seguidamente disimular rascándose una pierna.

Los hechos sucedieron sobre las 17.30 horas en la pista deportiva situada en la avenida de los Castros confluencia con la calle José Hierro, cuando, en el transcurso de una intervención, los agentes identificaron y detuvieron a una mujer de 31 años por un supuesto delito contra la salud pública.

Momentos antes, cuando los agentes patrullaban por la zona, observaron a la citada mujer entregando algo a un hombre de forma discreta, quien, al percatarse de la presencia policial, se introdujo lo entregado en el calzado para seguidamente disimular que se estaba rascando la pierna.

Ante esta situación, los agentes procedieron al registro de ambos. Se incautaron de un envoltorio que llevaba la mujer, que contenía cocaína y 220 euros, mientras que al hombre, de 44 años, se le encontró otro envoltorio idéntico (mismo material y forma) que el de la mujer.

Por tal motivo, ella fue detenida por un supuesto delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de sustancias estupefacientes. Al hombre se le instruyó acta de intervención-denuncia por tenencia de estupefacientes.