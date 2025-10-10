Detenidas dos mujeres y una menor por robar 25 perfumes valorados en 2.365 euros en una tienda de Santander

A una de las arrestadas se le imputó otro delito de hurto cometido en agosto en un establecimiento de Almería

SANTANDER, 10 Oct. (EUROPA PRESS) - Agentes de las policías Nacional y Local de Santander han detenido a tres mujeres, una de ellas menor de edad, por el robo de 25 perfumes valorados en 2.365 euros de una céntrica perfumería de la ciudad.

La actuación conjunta de ambos cuerpos policiales permitió la localización y arresto de las sospechosas, la recuperación de los perfumes sustraídos y su devolución al establecimiento, mientras se trata de identificar a un hombre que participó en los hechos.

Según ha informado este viernes la Policía Nacional, se produjeron el pasado lunes, 6 de octubre por la tarde. La encargada del negocio alertó de que tres mujeres y un hombre habían abandonado la tienda tras sustraer al descuido numerosos perfumes.

Efectivos especializados en la prevención de hurtos dentro del plan Comercio Seguro se desplazaron al lugar y durante el trayecto fueron informados de que esas cuatro personas habían regresado a la perfumería y se habían fugado a la carrera con más productos dentro de una bolsa.

PERSECUCIÓN DE DOS EMPLEADAS

Los sospechosos fueron perseguidos por dos empleadas que observaron al hombre separarse de las tres mujeres, por lo que decidieron continuar detrás de estas últimas.

Durante la persecución, las dos trabajadoras vieron a dos agentes de la Policía Local y les solicitaron ayuda para parar a las mujeres a las que perseguían, logrando así que fueran interceptadas. En ese momento, la dotación de Policía Nacional llegó al lugar y se hizo cargo de la intervención junto con Policía Local.

Recabada la información de las empleadas y gracias a la colaboración de un testigo, los agentes localizaron el vehículo utilizado por los sospechosos y hallaron en el maletero 25 perfumes que fueron reconocidos como parte de los sustraídos en el comercio y cuyo valor asciende a 2.365 euros.

Los efectivos procedieron a la detención de las tres sospechosas, una de ellas menor de edad, como presuntas autoras de delito de hurto. Fueron trasladadas a dependencias policiales, donde se tuvo conocimiento de que agentes de la Policía de Almería estaban investigando a una de las adultas por un hecho similar cometido en un comercio de esa ciudad en agosto.

Así las cosas, los efectivos de Santander le imputaron ese delito mientras continúan con las gestiones para identificar al hombre que participó en el robo de Santander.

Entre tanto, las dos mujeres pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción de Santander de guardia, que decretó su puesta en libertad, mientras se comunicó a la Fiscalía de Menores la presunta participación de la menor en los hechos.