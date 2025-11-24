Detenido por 20 robos de la recaudación de máquinas de limpieza de vehículos en tres municipios

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Astillero de 38 años como presunto autor de una veintena de robos con fuerza en cajetines de máquinas de limpieza de vehículos.

Los robos comenzaron a finales del mes de febrero, si bien la mayor parte de ellos se cometieron durante el pasado verano en estaciones de servicio de los municipios de Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo y Villaescusa.

La Guardia Civil comenzó una investigación a raíz de una serie de robos en los que se habían forzado los cajetines de las máquinas de lavado, aspirado y expendedoras de papel, de donde se habían sustraído las monedas.

Todos ellos se cometieron en estaciones de servicio cercanas entre sí, lo que hizo sospechar que el autor podría ser una misma persona con domicilio en alguna población cercana y que conocía la zona.

También se averiguó que el presunto autor había utilizado en sus desplazamientos a las estaciones de servicios diferentes vehículos con el objetivo de dificultar la acción de la Guardia Civil.

Las indagaciones sobre estos vehículos permitieron averiguar que los pudo haber utilizado un vecino de El Astillero, al que constan detenciones anteriores.

Finalmente, con las pruebas conseguidas, este mes se ha localizado y detenido al presunto autor de estos delitos de robos con fuerza continuados.

OTROS ROBOS SIMILARES ESCLARECIDOS

Por otra parte, como ya se informó, el pasado mes de octubre la Guardia Civil detuvo a otros dos hombres como presuntos autores de robos en estaciones de servicio cometidos en septiembre en las que se forzaron los cajetines de la recaudación de las máquinas de autolavado. Utilizaban en sus desplazamientos un vehículo robado.

En esa ocasión se esclarecieron cuatro robos en cajetines de estaciones de servicio y la sustracción del vehículo. Los hechos ocurrieron en los municipios de Camargo, Villaescusa, Los Corrales de Buelna y Riotuerto.