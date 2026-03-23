Detenido por agredir a su pareja tras una discusión en el domicilio familiar en Santander

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander
Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 23 marzo 2026 13:06
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SANTANDER 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido a un hombre de 49 años por presuntamente agredir a su pareja, de 46, tras una discusión en el domicilio familiar, en Santander, por lo que tuvo que ser atendida en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Sobre las 14.20 horas de este domingo, los agentes detuvieron al individuo en la calle Francisco Tomás y Valiente e instruyeron diligencias para el juzgado por un supuesto delito de violencia de género.

La agredida fue trasladada por los agentes a Valdecilla para ser asistida por personal facultativo.

A partir de ese momento, la víctima será asistida por agentes pertenecientes a la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía de Santander.

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