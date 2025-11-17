Detenido por agredir a su pareja en el domicilio familiar de Santander

Archivo - Intervenciones de la Policía Local de Santander. Foto de archivo - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido a un hombre de 24 años este sábado por un presunto delito de violencia de géneros tras agredir en el domicilio familiar a su pareja, una mujer de 22 años, que tuvo que ser asistida en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Los hechos ocurrieron a las 20.35 horas en la calle Vázquez de Mella, donde los agentes detuvieron a un hombre de 24 años como presunto autor de un delito de violencia de género, ya que momentos antes, tras una discusión en el domicilio familiar, había agredido a su pareja, una mujer de 22 años, ha informado la Policía Local de Santander.

La agredida fue trasladada por los agentes hasta el Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistida por personal facultativo y se instruyeron diligencias contra el acusado por un supuesto delito de violencia de género.

A partir de ese momento, la víctima será asistida por agentes pertenecientes a la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local de Santander.